İstihdamı Koruma Destek Programı'nda yeni düzenleme: Tekstil, giyim, deri ve mobilya sektörlerine aylık 3.500 TL destek

İstihdamı Koruma Destek Programı Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Diyarbakır'da giyim, tekstil, mobilya gibi alanlarda imalat yapan işletmelerin yararlanacağı düzenleme kapsamında başvuru, ödeme, istihdam koruma kriterleri ve kredi desteğine ilişkin uygulama esasları yeniden belirlendi.

Yeni düzenlemeye göre tekstil ürünleri, giyim eşyaları, deri ve ilgili ürünler ile mobilya imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler destekten yararlanabilecek. Ayrıca kot ve benzeri baskı düğmeleri, çıtçıtlar, düğmeler ve fermuarlar gibi ürünlerin imalatını yapan işletmeler de programa dahil edildi. İstihdamını koruyan işletmelere 30 prim günü için aylık 3 bin 500 TL destek sağlanacak. Destek, işletmelerin referans dönemindeki ortalama aylık prim gün sayısını koruması şartına bağlandı; ödeme talep edilen aydaki prim gün sayısının bu ortalamaya eşit veya üzerinde olması durumunda istihdam korunmuş kabul edilecek. Kıstelyevm esasına göre hesaplanacak destek, kriterin sağlandığı dönem üzerinden uygulanacak.

Yönetmelikle istihdamını koruyan işletmelere kredi desteği verilmesinin de önü açıldı. Kredi tutarı, işletmenin referans döneminde destek kapsamındaki işyerleri için bildirilen prime esas toplam kazanç tutarının aylık ortalamasının, koruma dönemindeki ay sayısının altıda biriyle çarpılmasıyla hesaplanacak. Belirlenen teknik kriterleri karşılayan işletmelerde bu tutar bir kat artırılabilecek. Bazı teşvik belgelerine sahip işletmeler ise ilave istihdam sayılarına göre daha yüksek kredi kullanabilecek. İşletme başına destek, azami altı ay anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli kredilerde 15 destek puanına kadar uygulanabilecek.

Program başvuruları, oluşturulacak çevrimiçi başvuru portalı üzerinden alınacak. Bakanlık ve KOSGEB, başvurularda istenecek bilgi ve belgeleri belirleyecek. Başvuruların değerlendirilmesi, ödemelerin tespiti, borç durumunun kontrolü ve fazla veya yersiz ödemelerin geri alınması işlemleri ortak yürütülebilecek. Destek ödemelerinin işletmelerin vergi dairesi ve SGK prim borçlarıyla mahsuplaşma yoluyla yapılabilmesine imkan tanındı. Aynı destek unsuru için Bakanlık ve KOSGEB tarafından aynı işletmeye birlikte ödeme yapılmayacak.

Kaynak: Haber Merkezi