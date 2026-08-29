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İstihdamı Koruma Destek Programı Yeniden Düzenlendi

İstihdamı Koruma Destek Programı Yeniden Düzenlendi
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Çalışma Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı ve KOSGEB tarafından yürütülen İstihdamı Koruma Destek Programı'nın kapsamı ve ödeme sistemi yeniden düzenlendi. İstihdamını koruyan işletmeler destek ve kredi imkanından yararlanabilecek.

Çalışma Bakanlığı ve Sanayi Bakanlığı ile KOSGEB tarafından yürütülen İstihdamı Koruma Destek Programı'nın kapsamı ve ödeme sistemi yeniden düzenlendi. Yeni uygulamada, belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren ve çalışan sayısını koruyan işletmeler hem doğrudan destekten hem de belirlenen koşullarda kredi imkanından yararlanabilecek. İşletmelerin istihdamını koruyup korumadığı, Bakanlık tarafından belirlenecek referans dönemindeki ortalama aylık prim gün sayısı üzerinden değerlendirilecek.

Yeni düzenlemeye göre istihdamını koruyan işletmelere koruma dönemi boyunca 30 prim günü karşılığında çalışan başına aylık 3 bin 500 TL'ye kadar ödeme yapılabilecek. Referans dönemindeki ortalama aylık prim gün sayısı en az 6 ay olarak belirlenecek koruma döneminde aylık bazda korunacak. Talep edilen aydaki prim gün sayısının referans dönemi ortalamasına eşit veya daha yüksek olması halinde işletmenin o ay istihdamını koruduğu kabul edilecek. Destekten tekstil ürünleri imalatı, giyim eşyaları imalatı, deri ve ilgili ürünlerin imalatı, mobilya imalatı, belirli düğme, çıtçıt, fermuar ve benzeri ürünlerin imalatını yapan işletmeler yararlanabilecek.

Düzenlemede ayrıca istihdamını koruyan işletmeler için 36 aya kadar vadeli kredi desteğinin önü açıldı. Destek, başvuru tarihinden sonra kullanılan krediler için uygulanacak; kredilerde azami 6 ay anapara ödemesiz dönem ve toplam 36 aya kadar vade imkanı bulunacak. Sağlanacak destek miktarı en fazla 15 destek puanına karşılık gelen tutarla sınırlı olacak. Kredi tutarı, iş yerleri için bildirilen prime esas toplam kazanç tutarının aylık ortalaması üzerinden hesaplanacak; işletmeler için hesaplanan kredi tutarı bir kat artırılabilecek. Teşvik belgesi bulunan işletmelerde ise ilave istihdam sayısı ile başvuru yılının ocak ayında geçerli olan brüt asgari ücretin 6 katı dikkate alınacak. Programa başvurular oluşturulacak çevrim içi başvuru portalı üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru sırasında istenecek bilgi ve belgeler Çalışma Bakanlığı ile KOSGEB tarafından belirlenecek. Referans döneminde bildirilen ortalama prim gün sayısı sıfır olan iş yerleri programdan yararlanamayacak. Başvurular için son tarih henüz belirlenmedi. Destek ödemeleri, KOSGEB kayıtları ve sistem verileri üzerinden gerekli koşulları karşıladığı belirlenen işletmelere yapılacak. KOSGEB tarafından gerçekleştirilecek ödemeler, SGK'nın ilgili banka hesabına veya işletmenin GO Dijital Cüzdan hesabına aktarılabilecek; ödemelerin işletmelerin vergi dairesi ve SGK prim borçlarına mahsup edilmesine de imkan sağlanacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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