İstihdam Koruma Destek Programı'nda referans dönemi değişti
İstihdam Koruma Destek Programı kapsamında referans dönemi değiştirilerek Kasım-Aralık 2025 yerine dönemsel ortalama esası getirildi. Ocak-haziran döneminde istihdamını koruyan firmalar destekten faydalanabilecek; ikinci yarıda istihdamı koruyanlar için sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman maliyeti yüzde 25'e kadar düşecek.
İstihdam Koruma Destek Programı'nda referans dönemi değişikliğine gidildi. Kasım- Aralık 2025 dönemi yerine "dönemsel ortalama" esası getirildi.
Ocak-haziran döneminde istihdamını koruyan firmalar destekten yararlanabilecek. İkinci yarıda da istihdamı koruyanların sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman maliyeti yüzde 25'e kadar düşecek.
Kaynak: Haber Merkezi