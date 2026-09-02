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İstihdam Koruma Destek Programı'nda referans dönemi değişti

İstihdam Koruma Destek Programı'nda referans dönemi değişti
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İstihdam Koruma Destek Programı kapsamında referans dönemi değiştirilerek Kasım-Aralık 2025 yerine dönemsel ortalama esası getirildi. Ocak-haziran döneminde istihdamını koruyan firmalar destekten faydalanabilecek; ikinci yarıda istihdamı koruyanlar için sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman maliyeti yüzde 25'e kadar düşecek.

İstihdam Koruma Destek Programı'nda referans dönemi değişikliğine gidildi. Kasım- Aralık 2025 dönemi yerine "dönemsel ortalama" esası getirildi.

Ocak-haziran döneminde istihdamını koruyan firmalar destekten yararlanabilecek. İkinci yarıda da istihdamı koruyanların sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman maliyeti yüzde 25'e kadar düşecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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