İstanbulspor-Ümraniyespor maçı canlı izle! İstanbulspor-Ümraniyespor maçı hangi kanalda?

Futbolseverler, Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 5. haftasında İstanbulspor-Ümraniyespor maçını canlı izlemek için sabırsızlanıyor! Her iki takımın da galibiyet parolasıyla sahaya çıkacağı bu karşılaşma, sadece 3 puan için değil, aynı zamanda sezona dair gelecek hedefleri açısından büyük bir anlam taşıyor. İstanbulspor, evinde Ümraniyespor'a karşı galip gelerek moral bulmak istiyor. Ümraniyespor ise deplasmanda alacağı 3 puanla, İstanbul'da önemli bir zafer elde etmek istiyor. Peki, bu heyecan dolu karşılaşma ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

İSTANBULSPOR-ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE!

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 5. haftasında İstanbulspor, evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak. İstanbulspor-Ümraniyespor maçı, futbolseverler için büyük bir heyecan vaat ediyor. Bu önemli mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler, yayın bilgilerini ve diğer detayları araştırmaya başladı. Maçın canlı yayını için doğru kanal ve saat bilgilerini öğrenmek, keyifli bir izleme deneyimi için oldukça önemli.

İstanbulspor-Ümraniyespor maçı canlı izlemek için maçın yayın kanallarını takip etmek yeterli olacaktır. Maç hakkında tüm detayları aşağıda bulabilirsiniz.

İSTANBULSPOR-ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 2025-2026 sezonunun 5. haftasında İstanbulspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak olan maç, 13 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek.

Maçın başlama saati ise 16:00. Yani, her iki takım da bu kritik karşılaşma için hazırlıklarını tamamlayıp sahaya çıkacak. Hem İstanbulspor hem de Ümraniyespor, sezonun erken dönemlerinde 3 puan hedefliyor. Bu nedenle, maç her iki takım açısından büyük bir önem taşıyor.

İSTANBULSPOR-ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbulspor ile Ümraniyespor arasındaki bu zorlu karşılaşma, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Bu heyecan verici maç, beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Futbolseverler, bu kanallar üzerinden karşılaşmayı takip edebilir ve maçın keyfini çıkarabilir. Hem İstanbulspor'un ev sahibi avantajı, hem de Ümraniyespor'un sezon başındaki güçlü çıkışı, maçın heyecanını artıran unsurlar arasında yer alıyor.

İstanbulspor-Ümraniyespor maçını canlı izlemek isteyenler için beIN Sports MAX 1 kanalının yanı sıra, Tabii Spor 6 da alternatif bir yayın kaynağı sunuyor. Her iki kanal da yüksek kaliteli yayınlarla futbolseverlere maç izleme fırsatı tanıyacak.