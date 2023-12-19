İstanbul'daki Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçın ikinci yarısında ilginç bir olay yaşandı. İstanbulspor sahadan çekildi. Bu gelişmenin ardından İstanbulspor - Trabzonspor maçında ne oldu sorusu akıllara geldi.

İstanbulspor - Trabzonspor maçında ne oldu, İPTAL mi edildi?

İstanbulspor - Trabzonspor maçında ne oldu? İstanbul'daki Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçın ikinci yarısında ilginç bir olay yaşandı. İstanbulspor sahadan çekildi. Bu gelişmenin ardından İstanbulspor - Trabzonspor maçında ne oldu sorusu akıllara geldi. Detaylar...

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇINDA NE OLDU?

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan İstanbulspor-Trabzonspor maçında İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, hakem kararlarını gerekçe göstererek takımını sahadan çekti.

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, karşılaşmanın 74. dakikasında Trabzonspor 2-1 öndeyken takımı sahadan çekti ve oyunculara "Soyunma odasına gidin" dedi.

Bu kararın ardından İstanbulsporlu bazı oyuncular soyunma odasına gitti. Başta Simon Deli olmak üzere bazı oyuncular ise sahada kaldı. Simon Deli, Sarıalioğlu ile konuşarak takımı sahada kalması için ikna etmeye çalıştı.

MAÇ NE OLDU?

İstanbulsporlu oyuncu Mehmet Yeşil daha sonra sahaya dönerek Hakem Ali Şansalan'ın elini sıktı ve maça çıkmayacaklarını ifade etti. Ardından Hakem Ali Şansalan da soyunma odasına gitti. Maç ise yarıda kaldı.