İstanbulspor - Fenerbahçe maçı kaç kaç? İstanbulspor - Fenerbahçe maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı?

7 Ocak Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan İstanbulspor - Fenerbahçe maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor'a konuk oluyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve saat 16.00'da başlayan müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturuyor. Peki, İstanbulspor - Fenerbahçe maçı kaç kaç? İstanbulspor - Fenerbahçe maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı?

İSTANBULSPOR - FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ?

Mücadelede tam 6 gol var. Mücadelede 5-1 Fenerbahçe önde Süper Lig'in 17 hafta oynanan ilk bölümünde 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, 44 puan toplarken, aynı puana sahip Galatasaray'ın averajla önünde lider durumda bulunuyor. 17 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 beraberlik almasına karşın Trabzonspor mücadelesinde takımın sahadan çekilmesiyle 3 puanı silinen İstanbulspor, 5 puanla ligin son sırasında.

İSTANBULSPOR - FENERBAHÇE CANLI ANLATIM

45' Santra başlar başlamaz Fenerbahçe bu kez de golü Dzeko'yla buldu ve farkı 4'e çıkardı.

45' Sağ kanatta ön alan baskısıyla rakibini rahatsız eden Mert'in pasında Cengiz sağ kanattan topla uzaktan şansını denedi ve top uzak köşeden ağlara gitti.

45' GOL Fenerbahçe Cengiz ile farkı üçe çıkardı.

44' Muammer'in ayağa kalkmasıyla maç tekrardan hareketlendi.

43' İstanbulspor'da Muammer yerde kaldı. Sağlık ekipleri sahada.

40' Cengiz sağ kanattan topla birlikte geldi ancak ortasında savunmanın uzaklaştırdığı top Dzeko'ya çarptı ve taca çıktı.

39' Fenerbahçe tek toplarla hızlı çıkmak istedi ancak Szymanski'nin pası doğrudan Okan Erdoğan'da kaldı.

38' Fenerbahçe kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

37' İstanbulspor etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Jackson'un ortasında Demeaco Duhaney'in vuruşu direğin yanından auta çıktı. Pozisyon sonrasında yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

36' İstanbulspor etkili geldi. Bir anda rakip ceza sahası yakınına gelen Ethemi sol kanattan gelen Loshaj'ı topla buluşturmak istedi ancak kaleci Livakovic çıktı ve topu kontrol etti.

35' İstanbulspor kısa pasla çıkmak istedi ancak kaleci Alp'in pasında Mehmet Yeşiil topu kontrol edemedi ardından Cengiz'e çarpan top ağlara gitti.

34' GOL Fenerbahçe Cengiz ile yeniden öne geçti.

33' Sağ kanatta defansa yardıma gelen Cengiz dengesini kaybetti. Topu alan Jackson'un ortasında Muammer düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

32' Goool İstanbulspor Muammer ile beraberliği yakaladı.

31' Kullanılan köşe vuruşunda top ceza sahası dışındaki Crespo'da kaldı ancak Crespo'nun ortası doğrudan auta çıktı.

25' Fenerbahçe yine ön alan baskısında kazandığı topla gelmek istedi ancak Tadic'in pası doğrudan kaleci Alp Arda'da kaldı.

24' İstanbulspor uzun topla gelmek istedi ancak Oosterwolde, Ethemi'ye hava topu mücadelesinde faul yaptı.

23' Fenerbahçe uzun topla etkili geldi. Sağ kanattan savunma arkasına sarkan Cengiz, Mert'in pasında topla buluşmak üzereydi ancak savunma topu son anda uzaklaştırdı.

22' Fenerbahçe kendi yarı sahasından tek toplarla çıkmak istedi ancak Crespo yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

20' Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda savunma ön direkte topu uzaklaştırdı.

19' Fenerbahçe yine gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Cengiz orta düşündü ancak top kaleye yöneldi. Kaleci Alp topu son anda kornere yolladı.

18' İstanbulspor uzun topla gelmek istedi ancak hava topu mücadelesinde Oosterwolde yerde kaldı. Hakem oyunu durdurdu.

17' İstanbulspor kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

7' Sağ kanatta topla buluşan Cengiz topla biraz kat ettikten sonra 30 metreden şutunu çekti ve top uzak köşeden ağlara gitti.

6' GOL Fenerbahçe Cengiz'in müthiş golüyle öne geçti.

4' Fenerbahçe net fırsattan yararlanamadı. Sağ kanattan hızlı çıkan Mert savunma arkasına sarkan Dzeko'yu topla buluşturdu. Dzeko'nun kalecinin üstünden yaptığı aşırtma vuruş yandan auta çıktı.

2' Szymanski ön alan baskısıyla topu kazandı ancak pasını atamadan savunma topu taca yolladı.

1' Maç başladı...