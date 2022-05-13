İstanbul SARIYER elektrik kesintisi listesi! 13 Mayıs 2022 Sarıyer ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
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13 Mayıs 2022 Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belirli bir süre sürecek. 13 Mayıs 2022 Cuma İstanbul Sarıyer ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…
İstanbul Sarıyer ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 13 Mayıs 2022 Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Sarıyer elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…
İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?
İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 13 Mayıs 2022 Cuma sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Sarıyer ilçesinde 13 Mayıs 2022 Cuma tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.
|İl
|İlçe
|Mahalle / Sokak
|Arıza Sebebi
|Başlama
|Bitiş
|İstanbul
|Sarıyer
|İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah KOCATAŞ, KÜÇÜK, ŞEHİT CAFER ÖĞRETMEN sk / KOCATAŞ mah AKÇAM, ARGUN ÇIKMAZI, DOLUCA, DÜNYA ÇIKMAZI, DÜRÜST ÇIKMAZI, DÜZEN, DİLEK AĞACI, ELÇİ, HAZİNE ÇIKMAZI, KARABEKİR, KILIÇPINAR, KOCATAŞ, MAREŞAL ÇAKMAK, MUHSİN BATUR, YANKI, YAZAN ÇIKMAZI, YENİ BOĞAZİÇİ, YENİ ŞEN, İKBAL ÇIKMAZI, İLKNUR, İMECE ÇIKMAZI, İNCE sk / MERKEZ mah KILIÇPINAR sk bölgelerinde 13/05/2022 13:30:00 - 13/05/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
|2022-05-13 13:30:00
|2022-05-13 16:00:00
|İstanbul
|Sarıyer
|İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah ALBAYRAK, AZATLI, KAHKAHA ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, UZUN FISTIK, ŞARAPHANE sk bölgelerinde 13/05/2022 10:00:00 - 13/05/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme
|2022-05-13 10:00:00
|2022-05-13 13:00:00
|İstanbul
|Sarıyer
|İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah BOYLU ÇIKMAZI, PİYASA sk bölgelerinde 13/05/2022 10:00:00 - 13/05/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme
|2022-05-13 10:00:00
|2022-05-13 13:00:00
|İstanbul
|Sarıyer
|İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah ÖZKAN sk / KOCATAŞ mah AMİRAL ALTUNCAN ÇIKMAZI, BAĞLAR YOLU., BAŞARAN ÇIKMAZI, BÜYÜK ÇINAR ÇIKMAZI, CUMHURİYET , GÜNAYDIN, KARABEKİR, MUHSİN BATUR, SEMİH SANCAR, VEFA, YAY ÇIKMAZI, YENİ BOĞAZİÇİ, YENİ ŞEN, ÖZKANLAR, İLHAM ÇIKMAZI, İNCE sk bölgelerinde 13/05/2022 10:00:00 - 13/05/2022 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
|2022-05-13 10:00:00
|2022-05-13 12:30:00
|İstanbul
|Sarıyer
|İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah FIRINCILAR, LOKANTA, SEFARET YANI, SEVİMLİ sk bölgelerinde 13/05/2022 10:00:00 - 13/05/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme
|2022-05-13 10:00:00
|2022-05-13 13:00:00
|İstanbul
|Sarıyer
|İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALİ PAŞA ÇIKMAZI, CEVHER ÇIKMAZI, DALYA ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, HARİKA ÇIKMAZI, HİSAR, KORU FISTIKLI BAĞLAR, MEVSİM, ORTA ÇEŞME, ŞAHİNCİ sk bölgelerinde 13/05/2022 09:00:00 - 13/05/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme
|2022-05-13 09:00:00
|2022-05-13 16:00:00
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