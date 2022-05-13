İstanbul SARIYER elektrik kesintisi listesi! 13 Mayıs 2022 Sarıyer ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah KOCATAŞ, KÜÇÜK, ŞEHİT CAFER ÖĞRETMEN sk / KOCATAŞ mah AKÇAM, ARGUN ÇIKMAZI, DOLUCA, DÜNYA ÇIKMAZI, DÜRÜST ÇIKMAZI, DÜZEN, DİLEK AĞACI, ELÇİ, HAZİNE ÇIKMAZI, KARABEKİR, KILIÇPINAR, KOCATAŞ, MAREŞAL ÇAKMAK, MUHSİN BATUR, YANKI, YAZAN ÇIKMAZI, YENİ BOĞAZİÇİ, YENİ ŞEN, İKBAL ÇIKMAZI, İLKNUR, İMECE ÇIKMAZI, İNCE sk / MERKEZ mah KILIÇPINAR sk bölgelerinde 13/05/2022 13:30:00 - 13/05/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-05-13 13:30:00 2022-05-13 16:00:00

İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah ALBAYRAK, AZATLI, KAHKAHA ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, UZUN FISTIK, ŞARAPHANE sk bölgelerinde 13/05/2022 10:00:00 - 13/05/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme 2022-05-13 10:00:00 2022-05-13 13:00:00

İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah BOYLU ÇIKMAZI, PİYASA sk bölgelerinde 13/05/2022 10:00:00 - 13/05/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme 2022-05-13 10:00:00 2022-05-13 13:00:00

İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah ÖZKAN sk / KOCATAŞ mah AMİRAL ALTUNCAN ÇIKMAZI, BAĞLAR YOLU., BAŞARAN ÇIKMAZI, BÜYÜK ÇINAR ÇIKMAZI, CUMHURİYET , GÜNAYDIN, KARABEKİR, MUHSİN BATUR, SEMİH SANCAR, VEFA, YAY ÇIKMAZI, YENİ BOĞAZİÇİ, YENİ ŞEN, ÖZKANLAR, İLHAM ÇIKMAZI, İNCE sk bölgelerinde 13/05/2022 10:00:00 - 13/05/2022 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-05-13 10:00:00 2022-05-13 12:30:00

İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah FIRINCILAR, LOKANTA, SEFARET YANI, SEVİMLİ sk bölgelerinde 13/05/2022 10:00:00 - 13/05/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme 2022-05-13 10:00:00 2022-05-13 13:00:00