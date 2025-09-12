İstanbul'da toplu taşımaya zam gelecek mi, ne kadar zam gelecek? İBB Meclis gündeminde!

İstanbul'da toplu taşıma kullanıcılarını yakından ilgilendiren kritik bir gelişme, bugün İBB Meclisi'nin gündemine taşındı. Otobüs, metro, metrobüs, vapur, taksi ve okul servislerine yönelik yeni zam teklifi, hem şehir içi ulaşımın maliyetini hem de gündelik yaşamı doğrudan etkileyecek nitelikte. Peki, İBB'nin hazırladığı bu zam planı ne içeriyor? İstanbul'da toplu taşımaya zam gelecek mi, zam geldi mi, yeni ücretler ne kadar olacak? İşte detaylar...

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA ZAM GELECEK Mİ?

Artan işletme maliyetleri, enerji giderlerindeki yükseliş ve ekonomik istikrarsizlik çalışmalarının etkisiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım tarifelerine zam yapılmasını gündeme taşımış durumda. UKOME ve Ulaşım-Trafik Komisyonları tarafından yapılan değerlendirmelerde, ulaşım araçlarıyla taksi ve okul servislerine yönelik ücret artışları teklif edilmektedir.

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA ZAM GELDİ Mİ?

Evet. 2025 başında yapılan UKOME kararı ile toplu taşımada önemli bir zam uygulamaya konmuş durumda. Bu zam; tek kullanımlık bilet, abonman ücretleri ve çeşitli taşıma türlerini kapsamaktadır. Ancak bazı teklif edilen zam oranları hâlâ değerlendirme sürecindedir ve kesinlik kazanmamış olanlar vardır.

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ NE KADAR?

2025 yılında güncellenen ücretlere göre:

Tam tek bilet ücreti 27 TL

Öğrenci bileti yaklaşık 13,17-13,18 TL

Sosyal indirimli bilet (öğretmen, yaşlı vb.) yaklaşık 19,33 TL

Abonman ücretleri tam için yaklaşık 2.120 TL

Taksi ve deniz yolu ulaşımı ücretlerinde de açılış ücretleri, kilometre başına ücretler ve vapur hatlarında artışlar olmuştur.

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA NE ZAMAN ZAM GELECEK?

Zam teklifleri genellikle UKOME toplantılarının ardından gündeme geliyor. Resmî zamlar ve kararlar bu toplantıların tamamlanmasıyla yürürlüğe giriyor. Ayrıca yılbaşları gibi takvimsel dönüm noktaları ile maliyet baskısının ağırlaştığı dönemler zam kararlarının alındığı zamanlar oluyor.

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA NE KADAR ZAM GELECEK?

Güncel olarak kabul edilmiş zam oranı %35 seviyesinde. Bununla birlikte bazı teklif edilen zam oranları daha yüksek: yaklaşık %20 ila %55 arasında değişen öneriler mevcut. Hangi oranın kesinleşeceği UKOME değerlendirmelerine ve Belediye Meclisi kararlarına bağlı.