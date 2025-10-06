İstanbul Altın Rafinerisi kimin? İstanbul Altın Rafinerisi'nin sahibi tutuklandı mı?

Türkiye'nin önde gelen altın rafinerilerinden biri olan İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve bağlı şirketlerine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Operasyonda, şirket yetkililerinin hileli yollarla devlet desteği alarak kamuya zarar verdikleri iddia ediliyor. Peki, İstanbul Altın Rafinerisi kimin ve sahipleri İstanbul Altın Rafinerisi sahibi tutuklandı mı? Gözaltı sürecine dair tüm detaylar haberimizde...

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ KİMİN?

İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş., Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alıyor. İstanbul Sanayi Odası (İSO) 2024 verilerine göre, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında 5. sırada bulunuyor. Şirketin yönetiminde önemli isimler bulunuyor:

Yönetim Kurulu Başkanı: Ayşen Esen

Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Erkam Halaç

Ayrıca İstanbul Altın Rafinerisi, Türkiye'de altın ve değerli madenler alanında faaliyet gösteren birçok bağlı şirkete sahip:

GRAM ALTIN KIYMETLİ MADENLER RAFİNERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

KADSİS KIYMETLİ MADENLER VE MADENCİLİK A.Ş.

İAR DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.

HALAÇ DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ

HALAÇ KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

HLC KIYMETLİ MADENLER VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ KIYMETLİ METALLER TİCARET A.Ş.

Bu geniş şirket ağı, İstanbul Altın Rafinerisi'ni Türkiye'de sektördeki en etkili kuruluşlardan biri yapıyor.

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ SAHİBİ TUTUKLANDI MI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve ilişkili şirketlerin yetkilileri hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Toplam 23 kişi hakkında yakalama kararı bulunuyor ve şu ana kadar 21 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında ileri sürülen suçlamalar arasında:

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak

Nitelikli dolandırıcılık

Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık

1211 sayılı T.C. Merkez Bankası Kanunu ve ilgili tebliğlerine muhalefet

4749 sayılı Kanuna muhalefet

1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu'na muhalefet

yer alıyor.

Operasyon, İstanbul genelinde 24 adrese eş zamanlı olarak düzenlendi. Yetkililer, şirketin hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü bir şekilde kamu zararına yol açtığını öne sürdü.

ŞİRKETİN FAALİYET AĞI VE EKONOMİDEKİ YERİ

İstanbul Altın Rafinerisi'nin bağlı şirketleri ve faaliyetleri, Türkiye'de değerli madenler sektöründe kritik bir rol oynuyor. Şirket, altın rafinerisi ve kıymetli metaller ticareti alanında hem yurtiçi hem de yurtdışı iş birlikleriyle dikkat çekiyor.

İSO verilerine göre, 2024 yılı itibarıyla şirketin üretim ve ticaret hacmi Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında 5. sıraya yerleşmesini sağladı. Bu durum, operasyonun ekonomi ve sektör açısından da önemli bir gelişme olduğunu gösteriyor.

GÖZALTILAR VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Operasyon kapsamında gözaltına alınan yetkililerin, ilerleyen günlerde savcılık ifadelerinin ardından tutuklanıp tutuklanmayacağı netlik kazanacak. Savcılık, şirket yetkililerinin kamu kaynaklarını hileli yollarla kullanarak örgütlü bir şekilde kamuya zarar verdikleri iddialarını araştırıyor.

Bu gelişme, Türkiye'de altın ve kıymetli metaller sektöründe hukuki sorumluluk ve denetim konularında önemli bir örnek teşkil ediyor.