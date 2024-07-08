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İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL 2024? Zamlı işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı hesaplama!

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2024 yılında işsizlik maaşı ne kadar oldu, kaç TL oldu? Yeni zamlı işsizlik maaşı miktarı ve işsizlik maaşı hesaplama konuları gündemde. İşsizlik maaşı, işten çıkarılan ya da işini kaybeden kişilere devlet tarafından sağlanan bir yardımdır. 2024 yılında bu yardımın miktarı ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL 2024? Zamlı işsizlik maaşı ne kadar oldu?

İşsizlik Maaşı ne kadar, kaç TL 2024? İşsizlik maaşı ne kadar oldu? 2024 Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına yapılan zammın ardından bu soru merak konusu oldu. İşsizlik maaşı kaç TL? İşsizlik maaşı nasıl hesaplanır?Zamlı işsizlik maaşı ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir...

İŞSİZLİK MAAŞINA ZAM VAR MI?

İşsizlik ödeneği miktarı asgari ücrete bağlı olarak belirleniyor. Asgari ücrete zam yapılmadığı için işsizlik maaşı miktarında da değişiklik olmadı.

İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL 2024? Zamlı işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı hesaplama!

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

İşsizlik ödeneği hesaplanırken, sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınır. Ödenek miktarı, işten ayrılmadan önceki son 4 aylık kazancın yüzde 40'ı olarak hesaplanır ancak bu tutar, asgari ücretin yüzde 80'ini geçemez. Bu miktardan, binde 7,59 oranında damga vergisi kesilir. 2024 yılında 4 ay çalışıp işsiz kalan bir kişi için işsizlik ödeneği en düşük 7 bin 940 lira, en yüksek 15 bin 880 lira olarak uygulanır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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