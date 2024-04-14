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İsrail İran'a saldıracak mı? İsrail-İran savaşında son durum!

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İsrail İran savaşı son durum! İran dün gece İsrail'e İHA'lar ile hava saldırısı düzenledi. İsrail'de Savaş Kabinesi, İran'la ilgili son durumu görüşmek üzere ikinci kez toplandı. Peki, İsrail İran'a saldıracak mı? İşte detaylar...

İRAN İSRAİL'E SALDIRDI

İran'ın İsrail'e dün gece gerçekleştirdiği insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırısı bölgeyi tam anlamıyla ateş çemberine çevirdi. İsrail'in yanıt verip vermeyeceği merak konusu olurken, Başbakan Binyamin Netanyahu son durumu ele almak üzere Savaş Kabinesi'ni ikinci kez topladı.

İSRAİL İRAN'A SALDIRACAK MI?

Toplantıdan önce açıklamalarda bulunan Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz İsrail'e yönelik tehditler savurdu. Gantz, "Bölgesel koalisyon kuracağız. İran'a bizim için doğru tarih ve zamanda bunun bedelini ödeteceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İran'a acil bir misilleme saldırı planı yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün gece ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinden sonra planından vazgeçtiği belirtildi. New York Times'ın haberine göre, İsrail savaş kabinesinin bazı üyeleri de bir karşı saldırı başlatma taraftarıydı, ancak Netanyahu'nun Biden ile görüşmesine ek olarak İran'ın ciddi bir zarar vermemesi, bu planın iptal edilmesine yol açtı.

Dün gece İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarının ardından savaş kabinesi Başbakan Binyamin Netanyahu'nun başkanlığında Tel Aviv'de toplanmış, İran'dan başlatılan İHA saldırısını ele almışlardı. Konuyla ilgili resmi açıklama yapılmazken toplantıya ilişkin paylaşılan fotoğrafta Savunma Bakanı Yoav Gallant, Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin de hazır bulunduğu görülmüştü.

İSRAİL İLE İRAN ARASINDA NEDEN ÇATIŞMA ÇIKTI?

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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