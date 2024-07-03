İspanya Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 Almanya İspanya maçı ne zaman oynanacak?

Almanya İspanya maçı ne zaman oynanacak? EURO 2024 çeyrek final turunda İspanya ile Almanya karşı karşıya gelecek. Dev mücadeleye çok az bir süre kaldı. Peki, İspanya Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? Detaylar...

İSPANYA - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

İspanya - Almanya maçı 5 Temmuz Cuma günü oynanacak. Maç saat 19.00'da başlayacak.

EURO 2024 ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Çeyrek finalde (TSİ) maç programı şöyle:

5 Temmuz Cuma:

19.00 İspanya-Almanya (Stuttgart Arena)

22.00 Portekiz-Fransa (Volkspark)

6 Temmuz Cumartesi:

19.00 İngiltere-İsviçre (Düsseldorf Arena)

22.00 Hollanda-Türkiye (Olympiastadion)