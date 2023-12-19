İsmail Kartal planını yaptı! Edin Dzeko, Kayserispor maçında yok

Fenerbahçe'de son yapılan antrenmana katılmayan yıldız golcü Edin Dzeko'nun Kayserispor maçında oynamayacağı ve Galatasaray derbisine saklanacağı kaydedildi. Dzeko'nun yerine Kayseri maçında Batshuayi'nin görev alması bekleniyor.

Bu sezon sakatlıklardan kurtulamayan Fenerbahçe'ye yıldız golcü Edin Dzeko'dan kötü haber geldi. Antrenman öncesi sağlık ekibine ağrıları olduğunu ileten Boşnak futbolcu çalışmaya katılmadı.

GALATASARAY MAÇINA SAKLANIYOR

Sarı-lacivertliler, Edin Dzeko'nun ciddi bir sağlık sıkıntısı olduğunu düşünmese de İsmail Kartal'ın Kayserispor maçında yıldız golcüsünü riske etmeyeceği ve derbiye saklayacağı öğrenildi.

BATSHUAYI SAHADA OLACAK

Pazar günü oynanacak Galatasaray derbisini düşünen Kartal, Dzeko'yu korumak için Kayseri'de Batshuayi'ye görev verecek.