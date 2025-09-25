İsmail Balaban kimdir? Survivor İsmail Balaban kaç yaşında, nereli?

Survivor yarışmasıyla geniş kitlelerce tanınan İsmail Balaban, sadece yarışmadaki performansıyla değil, sonrasında yaşadığı özel hayat gelişmeleriyle de gündemden düşmedi. Yarışmada tanıştığı İlayda Şeker ile evlenerek dikkatleri üzerine çeken Balaban, hem spor kariyeri hem de kişisel yaşamıyla merak konusu oldu. Özel hayatındaki gelişmelerle de sıkça konuşulan İsmail Balaban kimdir. İsmail Balaban ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

İSMAİL BALABAN KİMDİR?

İsmail Balaban, 3 Eylül 1987 tarihinde Antalya'nın Elmalı ilçesine bağlı Akçay köyünde doğmuştur. Geleneksel Türk güreşiyle iç içe büyüyen bir aile ortamında yetişmiş, çocukluk döneminden itibaren güreşe ilgi duymaya başlamıştır. Türkiye'nin en prestijli yağlı güreş organizasyonlarından biri olan Kırkpınar'da iki kez başpehlivanlık unvanı kazanarak büyük bir sporcu olarak tanınmıştır.

Balaban, sadece güçlü fiziğiyle değil, aynı zamanda azmi ve kararlılığıyla da dikkat çekmektedir. Spor yaşamı boyunca ulusal ve uluslararası arenada birçok başarıya imza atmıştır. 2019 yılında katıldığı Survivor 2021 yarışmasında sergilediği üstün performans ile yarışmayı kazanarak farklı bir alanda da adından söz ettirmiştir.

İSMAİL BALABAN KAÇ YAŞINDA?

İsmail Balaban, 3 Eylül 1987 doğumlu olup, 2024 yılı itibarıyla 37 yaşındadır. Bu yaşına rağmen aktif spor kariyerini sürdürmekte ve çeşitli platformlarda görünür olmaya devam etmektedir. Kariyeri boyunca genç yaşlardan itibaren başladığı güreşte tecrübesini ve başarısını artırmıştır.

İSMAİL BALABAN NERELİ?

Balaban, Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde yer alan Antalya ilinin Elmalı ilçesine bağlı Akçay köyünden gelmektedir. Ailesi de geleneksel Türk güreşiyle ilgilenen bir yapıya sahiptir. Bölgesinin bu alandaki kültürü ve gelenekleri, onun spor hayatına yön vermesinde önemli rol oynamıştır.

İSMAİL BALABAN EVLİ Mİ?

Evet, İsmail Balaban evlidir. Survivor 2021 yarışması sırasında tanıştığı İlayda Şeker ile uzun bir birlikteliğin ardından 2022 yılında evlenmiştir. Çift, önce İlayda Şeker'in memleketi Nevşehir'de nişanlanmış, ardından Antalya'da nikah töreni düzenlemiştir. Evlilikleri sosyal medyada da geniş yankı bulmuş, yarışmadan arkadaşlarının da katıldığı bu özel gün büyük ilgi görmüştür. Şu anda İstanbul'da birlikte mutlu bir hayat sürmektedirler.

İSMAİL BALABAN KARİYER

İsmail Balaban'ın spor kariyeri geleneksel Türk güreşi üzerinde şekillenmiştir. Özellikle yağlı güreşte adını duyurmuş, 2013 ve 2017 yıllarında Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olarak zirveye ulaşmıştır. Bu başarılar onun Türkiye'nin en saygın güreşçilerinden biri olarak tanınmasını sağlamıştır.

Spor kariyerinin yanı sıra 2019 yılında katıldığı Survivor 2021 yarışmasında gösterdiği mücadeleci ruh ve azimle büyük beğeni toplamış, yarışmayı birincilikle tamamlamıştır. Böylece sadece spor alanında değil, televizyon ve popüler kültürde de önemli bir figür haline gelmiştir.

İLAYDA ŞEKER KİMDİR?

İlayda Şeker, 10 Nisan 1994 tarihinde Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlk ve lise eğitimini burada tamamladıktan sonra Sakarya Üniversitesi'nde öğrenim görmüş ve mezuniyetinin ardından İstanbul'a yerleşmiştir. 2021 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla geniş kitlelerce tanınmıştır.

Yarışmada hem sempatik tavırları hem de güçlü performansıyla dikkat çekmiştir. Survivor sonrası sosyal medyada aktif bir profil çizmiş, influencer olarak birçok markayla iş birliği yapmaya başlamıştır. Ayrıca televizyon programlarında sunuculuk yaparak medya dünyasında da yer edinmiştir.