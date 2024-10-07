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İslam Memiş altın ile ilgili ne dedi? Altın yükselecek mi?

İslam Memiş altın ile ilgili ne dedi? Altın yükselecek mi?
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İslam Memiş, altın fiyatları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Altının yükselip yükselmeyeceği konusunda tahminlerde bulunan Memiş, yatırımcıları yakından ilgilendiren bilgiler paylaştı. Altın fiyatlarındaki değişimler ve gelecek tahminleri merak konusu oldu.

İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili yaptığı son açıklamalarda, fiyatların gelecekteki yönü hakkında önemli tahminlerde bulundu. Yatırımcıların dikkat etmesi gereken seviyelere değinen Memiş, altının yükselme eğiliminde olduğunu ancak piyasalardaki değişkenlikler nedeniyle temkinli olunması gerektiğini vurguladı. Peki, İslam Memiş altın ile ilgili ne dedi? Altın yükselecek mi? Detaylar haberimizde...

İSLAM MEMİŞ ALTIN İLE İLGİLİ NE DEDİ?

Gram altının 100 liralık bir bant aralığında olduğunu belirterek alım konusundaki görüşlerini paylaştı. Memiş youtube kanalı üzerinden yaptığı değerlendirmelerde şunları söyledi: "Para piyasalarındaki ve yoğun bir haftayı geride bırakıyoruz. Özellikle sert dalgalanmaların yaşandığı bir haftaydı. Borsadaki sert düşüşler, Euro'daki gerilemeler, altın ve kripto paralardaki yatay seyir en çok dikkat çeken gelişmelerdi. Amerika'da açıklanan tarım dışı istihdam verisi ise küresel piyasalar için önemliydi. Uluslararası piyasalarda dolar endeksinin 102 seviyesinin üzerinde yükselmesi nedeniyle dolar, hem yurtiçinde hem de yurtdışında haftanın en güçlü varlığı olarak değer kazandı. Dolar karşısında en fazla değer kaybeden para birimi ise Euro oldu.'

İslam Memiş altın ile ilgili ne dedi? Altın yükselecek mi?

MAKAS AÇILIYOR

İslam Memiş, ''serbest piyasalarda bu hafta makas aralığı oldukça genişti. Dolar/TL, Euro/TL, gram altın ve gram gümüşte makas aralıkları açıldı ve açılmaya devam edebilir. Gram altın ve ons altın konusunda beklemeye devam ediyoruz. Serbest piyasalarda gram altın 3.065-3.080 lira aralığında işlem görüyor. Şu an bu seviyelerden alım yapmıyoruz.'' dedi.

İslam Memiş altın ile ilgili ne dedi? Altın yükselecek mi?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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