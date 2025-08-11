İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI BAŞVURU 2025:TYP başvuruları başladı mı, ne zaman?

İşkur'un Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda, 2025-2026 eğitim öğretim yılı başlamadan önce Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görevlendirilmek üzere güvenlik ve temizlik personeli alımları yapılacak. Okullarda hem öğrenci ve personel güvenliğini sağlamak hem de hijyen koşullarını üst seviyede tutmak amacıyla gerçekleştirilecek bu alımlar, kamuoyunun ve başvuru yapmayı düşünen binlerce kişinin yakın takibinde. TYP personel alımı ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. TYP başvuruları başladı mı, ne zaman?

İŞKUR TYP OKULLARA TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

İşkur'un TYP kapsamında okullara temizlik görevlisi alımları için başvuru süreci bazı illerde başladı. Ordu ve Kastamonu'da başvurular 1-5 Ağustos tarihleri arasında İŞKUR aracılığıyla alındı. Temizlik görevlisi alımları illere göre farklı tarihlerde gerçekleşeceği için, adayların bulundukları il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin resmi duyurularını takip ederek başvurularını yapmaları gerekiyor.

İŞKUR TYP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR TYP iş ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yayımlanmakta olup, başvuru ekranı üzerinden detaylı filtreleme yaparak ilanlara ulaşmak mümkün. Adaylar, TYP numarası, uygulama alanı, başvuru tarihleri, il ve ilçe bilgileri ile programın başlangıç ve bitiş tarihlerini girerek arama gerçekleştirebilirler. Dileyenler sadece "uygulama alanı" seçeneğini kullanarak da daha kolay bir arama yapabilir. Örneğin, "MEB güvenlik görevlisi" olarak arama yapıldığında, ilgili ve güncel ilanlara hızlıca erişim sağlanabilir.

İŞKUR TYP'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Kimler Başvuru Yapabilecek?