İŞKUR ŞOFÖR ALIMI 2023: 18-45 yaş arası 1.926 şoför ilanı! Makam, servis, kamyon, tır şoförü ilanları...

İŞKUR, 2023 yılında şoför alımı yapacağını duyurdu. E-Şube sistemi üzerinden yayınlanan ilanlara göre, 81 ilde toplamda 1.926 şoför alımı yapılacak. İlgili ilanlara başvurular meslek grubu ve uzmanlık alanına göre kabul edilecek. İş arayanlar için İŞKUR'un E-Şube sistemi üzerinden iş başvuruları yapılabilir. İŞKUR E-Şube kayıt işlemleri, iş arayan veya işverenlerin online olarak hizmet alabilmeleri için sunulan bir platformdur.

İşkur şoför alımı ilanları 2023 yılında merak ediliyor. İŞKUR E-Şube sistemine kayıtlı yüzbinlerce ilan bulunuyor. Başvurular meslek grubu ve uzmanlığa göre alınıyor. Şoförlük yapmak isteyenler için 81 ilde 1.926 ilan yer alıyor. Bazı ilanlar sadece B sınıfı ehliyet şartını isterken, bazıları C sınıfı isteyebiliyor.

İŞKUR ŞOFÖR ALIMI 2023

Aşağıdaki bağlantıya tıkladıktan sonra, aradığınız pozisyon kısmına "şoför" yazabilirsiniz. İl, ilçe, ilan tarihi, öğrenim durumu, vardiya gibi bilgileri seçerek filtreleme yapabilirsiniz.

İŞKUR ŞOFÖR İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR E-ŞUBE KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) E-Şube kayıt işlemleri, Türkiye'de iş arayan veya işverenlerin online olarak hizmet alabilmeleri için sunulan bir platformdur.

İlk adım olarak İŞKUR'un resmi web sitesine gidin. Ana sayfada "Giriş" veya "Üye Ol" gibi seçenekler bulunur. Eğer daha önce bir hesap oluşturmadıysanız, "Üye Ol" seçeneğine tıklayarak yeni bir hesap oluşturmanız gerekebilir. Mevcut bir hesabınız varsa, kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapın.

Giriş yaptıktan sonra, kimlik doğrulama adımlarını takip edin. Bu adımlar, T.C. kimlik numaranızı ve cep telefonu numaranızı doğrulamanızı gerektirebilir.

Kimlik doğrulama adımlarını tamamladıktan sonra, kişisel bilgilerinizi ve iletişim bilgilerinizi girin. Bu bilgiler işveren veya iş arayan olarak ne yapmak istediğinizi belirlemenize yardımcı olacaktır.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra, İŞKUR E-Şube üzerinden almak istediğiniz hizmetleri seçin. İş arayanlar iş ilanlarına başvurabilir ve işverenler iş ilanları oluşturabilir.

Hesabınızı tamamlarken, özgeçmişinizi (iş arayanlar için) veya iş ilanlarınızı (işverenler için) detaylı bir şekilde doldurun. Bu, İŞKUR üzerinden daha iyi iş ve işçi eşleştirmeleri yapılmasına yardımcı olacaktır.

Profilinizi tamamladıktan sonra, İŞKUR E-Şube üzerinden iş arama veya işe alım işlemlerine başlayabilirsiniz. İş ilanlarına başvurabilir veya işverenler iş başvurularını değerlendirebilir.

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