İŞKUR Gençlik Programına nasıl başvurulur? İŞKUR Gençlik Programı başladı mı, başvurular ne zaman?

Gençlerin iş dünyasına adım atmasını kolaylaştırmak ve kariyerlerine destek olmak amacıyla hazırlanan İŞKUR Gençlik Programı, son günlerde başvuru bilgileri ve detaylarıyla merak konusu oldu. Peki, İŞKUR Gençlik Programı nedir? İŞKUR Gençlik Programına başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar…

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR?

İŞKUR Gençlik Programı, 18-29 yaş arasındaki gençlere iş ve staj olanakları sunan özel bir projedir. Bu programın temel amacı, gençlerin iş deneyimi kazanmasına yardımcı olmak, kariyer hedeflerine destek sağlamak ve süreç boyunca maddi katkı sunmaktır.

İŞKUR Gençlik Programı nedir

Program, katılımcılara teorik bilgilerini pratiğe dönüştürme ve kişisel gelişimlerini destekleme imkânı verir. Programın öğrencilere sunmayı hedeflediği fırsatlar ise şunlardır:

Çeşitli sektörlerde staj ve iş fırsatları

Yarı zamanlı ya da kısa süreli çalışma imkânları

Kariyer geliştirme eğitimleri ve rehberlik hizmetleri

Maddi destek ve değerli iş tecrübesi edinme fırsatı

İŞKUR Gençlik Programı başvuruları

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI'NA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İŞKUR Gençlik Programı'na başvurmak isteyenlerin belirli kriterleri sağlaması gerekmektedir. Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri bu programa dahil edilmezken, başvuru yapacak adayların hane halkı geliri 3 asgari ücretin altında, 18-29 yaş aralığında ve devlet üniversitelerinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora düzeyinde örgün eğitim gören öğrenci olması gerekmektedir.

İŞKUR Gençlik Programı

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMINA BAŞVURU NASIL YAPILIR, NE ZAMANA KADAR?

10-14 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan İŞKUR Gençlik Programı başvuruları İŞKUR Gençlik Platformu veya İŞKUR Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleşmektedir.