İŞKUR'dan 8 şehirde 256 kurum dışı kamu işçisi alımı! İlan formları yayınlandı

Kamuya İŞKUR aracılığıyla Eylül ayı içerisinde yüzlerce işçi alımı yapılacak. Kurum dışı kamu işçisi alımları için ilan listesi güncellendi. Başta İstanbul olmak üzere toplam 8 şehirde 256 kurum dışı kamu işçisi alımı yapılacak. Listeye eklenen yeni ilanlarla sayı her geçen gün artıyor. Kurumların başvuru şartları aranan personel niteliğine göre değişiklik gösteriyor. İşte, İŞKUR kurum dışı kamu işçisi alımları!

İşkur'dan 8 şehirde 256 kurum dışı kamu işçisi alımı başladı. İlan formları tek tek yayınlandı. İŞKUR'un kurumlar için yayınladığı ilanlar sık sık güncelleniyor. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kamu kurumlarına personel alımı yapılacak. İŞKUR'un resmi internet sitesi iskur.gov.tr adresinde bulunan liste yenilendi. Eylül ayı içerisinde yapılacak başvurular için detaylar haberimizde!

İŞKUR KURUM DIŞI KAMU İŞÇİSİ ALIMI YAPAN YERLER

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.İSBAK 30.09.2023

İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret A.Ş. 27.09.2023

İstanbul Başakkent Yönetim ve Danışmanlık A.Ş. 30.09.2023

İstanbul Başakkent Yönetim ve Danışmanlık A.Ş. 30.10.2023

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. İSBAK 30.09.2023

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos Yerleşkesi İktisadi İşletmesi 31.12.2023

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. İSBAK 30.09.2023 (1)

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. İSBAK 31.12.2023

Aydın Kuşadası Müze Müdürlüğü 07.09.2023

Aydın Müze Müdürlüğü Tralleis Antik Kenti Kazısı 07.09.2023

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş./İSBAK 31.12.2023

İstanbul Fatih Belediyesi Emin Personel Hizmeti A.Ş. 31.08.2023

Samsun Cnk Kültür İnş. Tic. Ltd. Şti. 31.07.2023

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San.Tic.A.Ş. 31.01.2024

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 31.08.2023

İstanbul Küçükçekmece İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş. 04.09.2023

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. İSBAK 31.12.2023 (1)

İstanbul İsttelkom İstanbul Elektronik Haberleşme ve Altyapı Hiz. San ve Tic. A.Ş. 31.08.2023

Antalya Kemer Belediyesi Personel Ltd. Şti. 31.08.2023

Manisa Manulaş Manisa Ulaşım Hiz. Mak. San. A.Ş. 03.09.2023

İstanbul Enerji ve Sanayi Ticaret A.Ş. 31.08.2023

İstanbul Bakırköy Personel Hizmetleri Limited Şirketi 14.09.2023

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. İSBAK 31.12.2023 (2)

İstanbul Küçükçekmece İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. 16.09.2023

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi 31.08.2023

Kayseri Kay-Tur Kayseri Turizm Eğit.A.Ş. 17.09.2023

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. İSBAK 31.12.2023 (3)

İstanbul Ataşehir Belediyesi Personel Limited Şirketi 09.09.2023

Manisa Besot Manisa Beld. Müş. Müth .Hiz. Ulaş. Top. Taş. Sos. Tes .İşl. Turizm ve Enerji San. ve Tic .A.Ş. 01.09.2023

Manisa Besot Manisa Beld. Müş. Müth .Hiz. Ulaş. Top. Taş. Sos. Tes .İşl. Turizm ve Enerji San. ve Tic .A.Ş. 01.09.2023 (1)

Kayseri Kaymek A.Ş. 31.08.2023

Mersin Mut Öğretmenevi ve ASO 31.08.2023

İstanbul Baypaş Bayrampaşa İnş. Yat. Taah. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. 12.09.2023

İzmir İzelman Genel Hizm. Otop. Öz. Eğ. İtf. Sağ. Hizm. Tic. A.Ş. 04.09.2023

Manisa Besot Manisa Beld. Müş. Müth .Hiz. Ulaş. Top. Taş. Sos. Tes .İşl. Turizm ve Enerji San. ve Tic .A.Ş. 01.09.2023 (2)

Afyonkarahisar Bolgiysan Yatırım A.Ş 31.08.2023

Erzurum Esker İnş.Taah.Enerji Üretim Gıda San.Tic.A.Ş. 31.08.2023

İstanbul Hamidiye Kaynak Suları Sanayi Turizm Ve Ticaret A.Ş. 15.09.2023

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) 31.12.2023

İstanbul Küçükçekmece İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. 23.09.2023

İstanbul Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. 31.08.2023

Düzce Belka İnsan Kaynakları A.Ş. 22.09.2023

Erzurum Köprüköy Belediyesi Personel Ltd. Şti. 07.09.2023

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi Emek Personel A.Ş. 04.09.2023

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş. 31.08.2023

Manisa Besot Manisa Beld. Müş. Müth .Hiz. Ulaş. Top. Taş. Sos. Tes .İşl. Turizm ve Enerji San. ve Tic .A.Ş. 31.08.2023

İstanbul Küçükçekmece İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. 24.09.2023

İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret A.Ş. 01.09.2023

İstanbul Bimtaş Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler San. Tic. A.Ş. 02.09.2023

KURUM DIŞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR'un ilgili sayfasına girdikten sonra karşınıza çıkan listeden size uygun olan ilanları seçebilirsiniz. Siteye yüklenen formlarda başvuru şartları, deneyim süresi, açık pozisyonlar, başvuru tarihleri gibi detaylar yer alıyor.