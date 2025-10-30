Haberler

İsfendiyar Zülfikari kimdir, serveti ne kadar? İsfendiyar Zülfikari kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
İş dünyasında köklü bir geçmişe sahip olan İsfendiyar Zülfikari, Zülfikarlar Holding'in liderliğini üstlenerek Türkiye'nin enerji, finans ve sanayi sektörlerindeki etkisini artırıyor. 2001 yılından bu yana holdingin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan İsfendiyar Zülfikari kimdir? İsfendiyar Zülfikari kaç yaşında, nereli? İsfendiyar Zülfikari'nin serveti ne kadar? Detaylar...

Türkiye iş dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan İsfendiyar Zülfikari, Zülfikarlar Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada adından söz ettiriyor. Enerji, finans ve sanayi alanlarında faaliyet gösteren köklü aile şirketini genç yaşta devralan İsfendiyar Zülfikari kimdir? İsfendiyar Zülfikari kaç yaşında, nereli, serveti ne kadar? Detaylar haberimizde...

İS­FEN­DİYAR ZÜL­Fİ­KA­Rİ KİMDİR?

İs­fendiyar Zülfikari, Türkiye'nin köklü iş dünyası ailelerinden biri olan Zülfikarlar Holding'in üçüncü kuşak temsilcilerinden biridir.

Adı, enerji, akaryakıt ve finans gibi alanlarda faaliyet gösteren holdingin büyüme stratejilerinde öne çıkan isimlerden biri olarak anılmaktadır.

Zülfikari, Boston College Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olduktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi'nde Sermaye Piyasaları alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. Aile şirketinin yönetimine geçmeden önce eğitimini tamamlamış olması, iş dünyasındaki konumunun sağlam temellere oturtulduğunu göstermektedir.

1942 yılında kurulan Zülfikarlar Holding, Türkiye'nin önemli enerji, sanayi ve finans gruplarından biridir. Zülfikari, 2001'den itibaren Yönetim Kurulu Başkanı olarak holdingin global büyüme, yenilikçi vizyon ve yatırım stratejilerinde etkin rol almıştır. Ayrıca, iş dünyasındaki aktif rolünün dışında spor ve sosyal sorumluluk alanlarında da adından söz ettirmiştir.

İS­FEN­DİYAR ZÜL­Fİ­KA­Rİ KAÇ YAŞINDA?

İsfendiyar Zülfikari'nin doğum yılı 1976'dır. Bu bilgilere göre, 2025 yılı itibarıyla Zülfikari yaklaşık 49 yaşındadır. Bu yaş aralığı, iş dünyasında görece genç bir yaşta önemli bir grubu yönetmeye başlamış olmasının altını çizer.

İS­FEN­DİYAR ZÜL­Fİ­KA­Rİ NERELİ?

Zülfikari, İstanbul doğumludur. Aile kökenleri ve köklü iş hayatı itibarıyla İstanbul merkezli bir portföyü temsil etmekle birlikte, özellikle enerji ve sanayi alanında Türkiye çapında faaliyet göstermektedir.

İS­FEN­DİYAR ZÜL­Fİ­KA­Rİ'NİN SERVETİ NE KADAR?

Servet konusunda kesin ve güncel rakamlar kamuoyuna açıklanmamış olsa da, çeşitli ekonomi listelerinde Zülfikari'nin ve Zülfikarlar grubunun net servetine dair tahmini rakamlar yer almaktadır

