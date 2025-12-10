İşe her gün 40 dakika erken geldiği için kovuldu

İspanya'da 22 yaşındaki bir ofis çalışanı, alışılmışın aksine işe geç kalmak yerine fazla erken gelmesi nedeniyle kovuldu. 2023 yılından bu yana vardiya başlangıcı olan 07.30'dan tam 40 dakika önce, 06.45 ile 07.00 arasında iş yerine gelmemesi konusunda defalarca uyarılan çalışan, buna rağmen talimatları hiçe sayarak rutinini sürdürdü.

TALİMATLARA RAĞMEN İŞE ERKEN GELİYORDU

İşveren, çalışanın mesai saatinden önce binaya giriş yapmasına izin verilmediğini defalarca bildirdi. Ancak genç kadın, erken saatlerde ofise giderek "hiçbir iş yapmadan beklemeye" devam etti. Patronu, çalışanının şirket kurallarını bilinçli şekilde yok saydığını belirterek sabrının tükendiğini ve onu ciddi suistimal gerekçesiyle işten çıkardığını açıkladı.

ÇALIŞAN MAHKEMEYE BAŞVURDU

İşten çıkarılmayı haksız bulan kadın, konuyu mahkemeye taşıdı. Ancak mahkeme, çalışanın sözlü ve yazılı uyarılara rağmen talimatlara uymadığını, ayrıca şirkette 19 kişinin daha erken gelmesine rağmen sadece bu çalışanın sistematik biçimde kural ihlali yaptığının altını çizdi. Bazı günler ofise dahi ulaşmadan şirket uygulamasından giriş yapmayı denediği de tespit edildi.

ŞİRKET ARACI AKÜSÜYLE İLGİLİ AYRI BİR İHLAL DE DOSYAYA GİRDİ

İşveren, çalışanı ayrıca izinsiz bir şekilde kullanılmış şirket arabası aküsünü satmakla suçladı. Mahkeme bu iddiayı, çalışanın "sadakatsizlik" eğiliminin bir göstergesi olarak değerlendirerek dosyaya ekledi.

MAHKEME: SORUN 'ERKEN GELMEK' DEĞİL, KURALLARA UYMAMAK

DailyMail'de yer alan habere göre; mahkeme kararında, meseleye ilişkin tartışmanın "aşırı dakiklik" olmadığını vurguladı. Asıl sorunun, çalışanın iş yeri kurallarını bilinçli şekilde ihlal etmesi olduğu belirtildi. Bu davranışın, İspanyol İşçi Kanunu'nun 54. maddesi kapsamında "ciddi ihlal" niteliği taşıdığı ifade edildi.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BAŞLATTI

Olayın duyulmasının ardından sosyal medyada geniş çaplı bir tartışma başladı. Pek çok kullanıcı, işe erken gelmenin işten çıkarılmaya neden olabileceği fikrine şaşkınlıkla yaklaştı.

Öte yandan istihdam uzmanları, şirketlerin belirledikleri erişim kurallarını netleştirdikten sonra bunları katı şekilde uygulama hakkına sahip olduklarını hatırlattı.