Haberler

İşe her gün 40 dakika erken geldiği için kovuldu

İşe her gün 40 dakika erken geldiği için kovuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya'da bir ofis çalışanı, işe sürekli olarak 40 dakika erken geldiği ve iş yeri kurallarına uymadığı gerekçesiyle "ciddi suistimal" kapsamında işten çıkarıldı. Mahkeme, işverenin kararını haklı buldu.

  • İspanya'da bir ofis çalışanı, işe vardiya başlangıcından 40 dakika erken gelmeye devam ettiği için işten çıkarıldı.
  • Mahkeme, çalışanın sözlü ve yazılı uyarılara rağmen şirket kurallarını ihlal ettiğini tespit etti.
  • İşveren, çalışanı ayrıca izinsiz bir şekilde kullanılmış şirket arabası aküsünü satmakla suçladı.

İspanya'da 22 yaşındaki bir ofis çalışanı, alışılmışın aksine işe geç kalmak yerine fazla erken gelmesi nedeniyle kovuldu. 2023 yılından bu yana vardiya başlangıcı olan 07.30'dan tam 40 dakika önce, 06.45 ile 07.00 arasında iş yerine gelmemesi konusunda defalarca uyarılan çalışan, buna rağmen talimatları hiçe sayarak rutinini sürdürdü.

TALİMATLARA RAĞMEN İŞE ERKEN GELİYORDU

İşveren, çalışanın mesai saatinden önce binaya giriş yapmasına izin verilmediğini defalarca bildirdi. Ancak genç kadın, erken saatlerde ofise giderek "hiçbir iş yapmadan beklemeye" devam etti. Patronu, çalışanının şirket kurallarını bilinçli şekilde yok saydığını belirterek sabrının tükendiğini ve onu ciddi suistimal gerekçesiyle işten çıkardığını açıkladı.

ÇALIŞAN MAHKEMEYE BAŞVURDU

İşten çıkarılmayı haksız bulan kadın, konuyu mahkemeye taşıdı. Ancak mahkeme, çalışanın sözlü ve yazılı uyarılara rağmen talimatlara uymadığını, ayrıca şirkette 19 kişinin daha erken gelmesine rağmen sadece bu çalışanın sistematik biçimde kural ihlali yaptığının altını çizdi. Bazı günler ofise dahi ulaşmadan şirket uygulamasından giriş yapmayı denediği de tespit edildi.

ŞİRKET ARACI AKÜSÜYLE İLGİLİ AYRI BİR İHLAL DE DOSYAYA GİRDİ

İşveren, çalışanı ayrıca izinsiz bir şekilde kullanılmış şirket arabası aküsünü satmakla suçladı. Mahkeme bu iddiayı, çalışanın "sadakatsizlik" eğiliminin bir göstergesi olarak değerlendirerek dosyaya ekledi.

MAHKEME: SORUN 'ERKEN GELMEK' DEĞİL, KURALLARA UYMAMAK

DailyMail'de yer alan habere göre; mahkeme kararında, meseleye ilişkin tartışmanın "aşırı dakiklik" olmadığını vurguladı. Asıl sorunun, çalışanın iş yeri kurallarını bilinçli şekilde ihlal etmesi olduğu belirtildi. Bu davranışın, İspanyol İşçi Kanunu'nun 54. maddesi kapsamında "ciddi ihlal" niteliği taşıdığı ifade edildi.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BAŞLATTI

Olayın duyulmasının ardından sosyal medyada geniş çaplı bir tartışma başladı. Pek çok kullanıcı, işe erken gelmenin işten çıkarılmaya neden olabileceği fikrine şaşkınlıkla yaklaştı.

Öte yandan istihdam uzmanları, şirketlerin belirledikleri erişim kurallarını netleştirdikten sonra bunları katı şekilde uygulama hakkına sahip olduklarını hatırlattı.

Çağla Taşçı
Haberler.com / İşçi
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Japonya da plaza çalışanları işlerine erken geldiklerinde arabalarını plaza otoparkın en uzak noktasına bırakırlarmış. işine geç kalanlar plaza girişine hemen arabalarını park edip daha fazla zaman kaybetmemeleri için.

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRealist:

İşveren haklı.. İşyerinde kurallara uyacaksın, diğer çalışanları kötü gösteremezsin.. Birde yarın öbür gün ben çok çalıştım, işverende buna müsade etti diye fazla çalıştım der.. Tazminat ister felan...

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGökhan GÜLMEZ:

işveren zaten hep haklı vallahi uyumamak diyor ama hangi sebeple erken geliyor acaba işlerini yetiştirmek için mi erken geliyor başka bir şey için mi keyfi erken geliyor bunu bilmek lazım işveren ben gelmeden bir takım işler bitecek eğer bitmezse sıkıntı olur diyorsa adam mecbur erken gelecek bu çalışan hayatta yaşaması bile zor

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Çalışma kuralları belli ve buna uymak gerekir...uymazsan kural işler ve şapa oturursun...

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Yumaklı'dan endişelendiren sözler: İki büyük tehlike bizi bekliyor

Endişelendiren sözler: Ülkemizi iki büyük tehlike bekliyor
'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı oyuncu Coşkun Göğen hastaneye kaldırıldı

Usta oyuncudan üzen haber! Hastaneye kaldırıldı
Ece Sükan'dan derin dekolte: Kapatmasa daha iyi olurmuş

İddialı dekoltesiyle geceye damga vurdu! Yorumlar bomba
Şener Üşümezsoy'dan endişe yaratan uyarı: Bu basit bir deprem değil

Şener Üşümezsoy'dan endişe yaratan uyarı: Bu basit bir deprem değil
Bedelli askerlik ücretine rekor zam geliyor! Yeni ücret belli oldu

Bedelli askerliğe rekor zam! Yeni ücret belli oldu
Bakan Yumaklı'dan endişelendiren sözler: İki büyük tehlike bizi bekliyor

Endişelendiren sözler: Ülkemizi iki büyük tehlike bekliyor
'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı oyuncu Coşkun Göğen hastaneye kaldırıldı

Usta oyuncudan üzen haber! Hastaneye kaldırıldı
Güllü'nün kızı gözaltına alındı, Nihat Doğan'dan peş peşe videolar geldi: Yapacağım demedim mi?

Nihat Doğan'dan peş peşe olay videolar: Yapacağım demedim mi?
Güllü'nün kızının yakalanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

Güllü'nün kızının yakalanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı
Mert Hakan'ın oynattığı kuponlar ve whatsapp konuşmaları ortaya çıktı: Tutmazsa Galatasaraylıyım

Mert Hakan'ın oynattığı kuponlar ve whatsapp konuşmaları ortaya çıktı
Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi

Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda gözaltı sayısı 12'ye yükseldi

Türkiye'nin konuştuğu adliye soygununda yeni gelişme
Dev bankadan 2026 kehanetleri! Altın ve Taylor Swift dahil 8 iddialı tahminde bulundular

Dev bankadan 2026 kehanetleri! Altın için bomba bir tahminleri var
İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

İzmir'de korkunç olay: Denizde erkek cesedi bulundu
title