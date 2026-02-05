İş görüşmesine giden kadın, yapılan teklife isyan etti: Biz ne yaşıyoruz?

İş görüşmesine giden bir vatandaşın anlattıkları, çalışma koşulları ve ücret tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Psikolog olduğunu belirten vatandaş, bir doktor kliniğine yaptığı iş başvurusunda karşılaştığı şartlara tepki gösterdi.

ÇALIŞMA SAATLERİ...

Vatandaşın aktardığına göre, görüşme sırasında kliniğin sekreter aradığı belirtilirken, bu pozisyona temizlik işlerinin de dahil olduğu ifade edildi. Çalışma saatlerinin sabah 08.30'dan akşam 20.30'a kadar olduğu, cumartesi günleri de mesai yapıldığı ve öğle arası bulunmadığı söylendi. Ücret olarak ise asgari ücret ve sigorta teklif edildi.

"BİZ NE YAŞIYORUZ?"

Görüşmede sigortanın adeta bir "lütuf" gibi sunulmasına sinirlendiğini dile getiren vatandaş, yaşanan duruma isyan ederek "Biz ne yaşıyoruz?" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Olay, sosyal medyada da geniş yankı bulurken, birçok kullanıcı çalışma şartlarının ağırlığına ve meslek tanımı dışındaki beklentilere dikkat çekti.