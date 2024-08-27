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İrfan Saraloğlu kimdir? Young Boys maçında yedek kulübesinde oturan İrfan Saraloğlu kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı?

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Spor gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken İrfan Saraloğlu izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, İrfan Saraloğlu kaç yaşında, nereli? İrfan Saraloğlu hayatı ve biyografisi! İrfan Saraloğlu kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken İrfan Saraloğlu hakkında araştırmalar yapılıyor. İrfan Saraloğlu kimdir? İrfan Saraloğlu kaç yaşında, nereli? İrfan Saraloğlu hayatı ve biyografisi!

İRFAN SARALOĞLU KİMDİR?

Doğum: 16 Eylül 1962 (61 yıl yaşında), Ardeşen, Türkiye

İrfan Saraloğlu (d. 16 Eylül 1962, Ardeşen), eski futbolcudur ve şu an Galatasaray yardımcı antrenörüdür.

Çaykur Rizespor, Sivasspor, Maltepespor, Erdemir Ereğlispor, Düzcespor, Siirtspor ve Keşanspor'da oynamıştır.

Saraloğlu 1995 yılında lisans almıştır. 2004-2010 yılları arasında(2008-2009 sezonunda kısa süreliğine ayrılmıştır.) Fenerbahçe'de teknik direktör olan Christoph Daum ve Zico teknik ekibinde Yardımcı antrenörlük görevini üstlenmiştir. 2011-2012 yılları arasında Fenerbahçe U21 takımının Yardımcı antrenörlük görevini üstlenmiştir. 2013 yılında teknik direktör Okan Buruk'un ekibine katılmıştır. 2013-2014 Elazığspor, 2014-2015 Gaziantepspor, 2015-2016 Sivasspor, 2016-2017 Göztepe, 2017-2018 Akhisar Belediyespor, 2018-2019 Çaykur Rizespor, 2019-2021 İstanbul Başakşehir FK takımlarında Okan Buruk'un ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapmıştır.

23 Haziran 2022 tarihinde Okan Buruk'un Galatasaray'da Teknik Direktör görevine getirilmesiyle Galatasaray yardımcı antrenörü olmuştur.

Osman Demir
Osman Demir
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