Ülkelerindeki 3 günlük resmi tatili değerlendirmek için Van'ı tercih eden İranlı turistler, şehrin cadde ve sokaklarını şenlendirdi.

İranlı turistler 3 günlük tatil için Van'a akın etti

VAN - Ülkelerindeki 3 günlük resmi tatili değerlendirmek için Van'ı tercih eden İranlı turistler, şehrin cadde ve sokaklarını şenlendirdi.

Ülkelerindeki 3 günlük resmi tatili değerlendirmek isteyen çok sayıda İranlı turist, Van'a geldi. Otellerin doluluk oranına ulaştığı Van'da, cadde ve sokaklar adeta İranlılarla dolup taştı. Havaların da ısınmasıyla birlikte gündüzleri şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezen İranlılar, alışveriş yapıp esnafa can suyu oluyor. Gece ise eğlence merkezlerini tercih eden İranlılar, tatilin keyfini çıkarıyor.

Van'ı ve Van insanını çok sevdiklerini belirten İranlı turistler, şehrin İran'a yakın olması ve ucuz olması nedeniyle tercih edildiğini söylediler.