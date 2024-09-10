IPHONE 16 FİYAT LİSTESİ! iPhone 16 plus, pro ve pro max fiyatları ne kadar? Türkiye iPhone 16 fiyatları…

Iphone 16 Pro max ve iPhone 16 pro Türkiye fiyatları gündeme geliyor. Apple, geçtiğimiz günlerde yeni akıllı telefon iPhone 16 modelini tanıttı. Türkiye'ye iPhone 16 ne zaman geleceği merak ediliyor. iPhone 16 Türkiye fiyat listesi!

IPHONE 16 TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Apple'ın California eyaletindeki Cupertino kampüsünde tanıtım etkinliği düzenlendi. Şirketin Üst Yöneticisi Tim Cook, buradaki konuşmasında, lansmanın, Apple'ın yılın en önemli etkinliklerinden biri olduğunu belirterek, yeni akıllı telefonlar, saatler ve kablosuz kulaklığın tanıtılacağını anlattı. Etkinlikte verilen bilgilere göre, Apple Watch Series 10, önceki modellere kıyasla daha ince tasarıma ve daha büyük ekrana sahip olacak.

Ayrıca, 30 dakikada yüzde 80'e kadar şarj edilebilecek yeni modelin, 18 saatlik pil ömrü bulunacak ve 50 metreye kadar su geçirmeyecek. Apple Watch Series 10, telefon görüşmelerini iyileştirmek için arka plan gürültüsünü bastıracak ve kullanıcıları uyku apnesi konusunda uyarabilecek. Fiyatları 399 dolardan başlayan yeni modeller için bugünden itibaren ön sipariş verilebilecek.

IPHONE 16 TÜRKİYE FİYAT LİSTESİ 2024