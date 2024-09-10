IPHONE 16 FİYAT LİSTESİ! iPhone 16 plus, pro ve pro max fiyatları ne kadar? Türkiye iPhone 16 fiyatları…
Apple iPhone 16 modelini tanıtmasının ardından, Türkiye'ye iPhone 16 ne zaman gelecek ve plus, pro, pro max fiyat listesi sık sık araştırılıyor. Yeni akıllı saati Apple Watch Series 10 ve yeni kablosuz kulaklığı AirPods 4 tanıtıldı. iPhone 16 pro max fiyatı ve iPhone 16 plus Türkiye fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, iPhone 16 plus, pro ve pro max fiyatları ne kadar?
Iphone 16 Pro max ve iPhone 16 pro Türkiye fiyatları gündeme geliyor. Apple, geçtiğimiz günlerde yeni akıllı telefon iPhone 16 modelini tanıttı. Türkiye'ye iPhone 16 ne zaman geleceği merak ediliyor. iPhone 16 Türkiye fiyat listesi!
IPHONE 16 TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?
Apple'ın California eyaletindeki Cupertino kampüsünde tanıtım etkinliği düzenlendi. Şirketin Üst Yöneticisi Tim Cook, buradaki konuşmasında, lansmanın, Apple'ın yılın en önemli etkinliklerinden biri olduğunu belirterek, yeni akıllı telefonlar, saatler ve kablosuz kulaklığın tanıtılacağını anlattı. Etkinlikte verilen bilgilere göre, Apple Watch Series 10, önceki modellere kıyasla daha ince tasarıma ve daha büyük ekrana sahip olacak.
Ayrıca, 30 dakikada yüzde 80'e kadar şarj edilebilecek yeni modelin, 18 saatlik pil ömrü bulunacak ve 50 metreye kadar su geçirmeyecek. Apple Watch Series 10, telefon görüşmelerini iyileştirmek için arka plan gürültüsünü bastıracak ve kullanıcıları uyku apnesi konusunda uyarabilecek. Fiyatları 399 dolardan başlayan yeni modeller için bugünden itibaren ön sipariş verilebilecek.
IPHONE 16 TÜRKİYE FİYAT LİSTESİ 2024
- iPhone 16 Pro 128GB : 82.999 TL
- iPhone 16 Pro 256GB : 87.999 TL
- iPhone 16 Pro 512GB : 97.999 TL
- iPhone 16 Pro 1TB : 107.999 TL
- iPhone 16 Pro Max 256GB: 99.999 TL
- iPhone 16 Pro Max 512 GB: 109.999 TL
- iPhone 16 Pro Max 512 GB: 119.999 TL