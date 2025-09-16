Sermaye piyasalarının perde arkasında sessiz ama derin izler bırakan bir isim… Medyadan uzak, kamuoyuna kapalı, ancak yönettiği yatırımlarla milyar liralık değer yaratan bir figür: Mustafa Ünal. Onu billboardlarda, televizyon röportajlarında ya da ödül törenlerinde göremezsiniz. Ama Borsa İstanbul'da işlem gören birçok şirketin arkasında onun adı geçer. Investco Holding gibi dev bir yatırım grubunun en büyük ortağı olması, Ünal'ı Türkiye iş dünyasında önemli bir konuma taşıyor. Peki, Investco Holding sahibi Mustafa Ünal kimdir? Mustafa Ünal kaç yaşında, nereli ve mal varlığı nedir? İşte detaylar...

İNVESTCO HOLDİNG KİMİN?

Türkiye'nin yatırım ve holding sektöründe adından sıkça söz ettiren Investco Holding, sermaye yapısı ve iştirak portföyü ile dikkat çeken bir şirket konumundadır. Şirketin en büyük hissedarı ve fiili sahibi konumundaki isim ise Mustafa Ünal'dır. Yaklaşık %55,75 oranındaki payı ile şirketin kontrolünü elinde bulunduran Ünal, Investco Holding'in yönetiminde hem stratejik hem de operasyonel kararların merkezinde yer alıyor.

Diğer hissedarlar arasında Reha Çırak (%24,25), Nihat Özçelik (%9,99) gibi isimler bulunsa da, çoğunluk hissesi Mustafa Ünal'ın elinde olduğundan dolayı şirketin sahibi olarak kamuoyunda da bu şekilde tanımlanmaktadır. Investco Holding; teknoloji, enerji, maden, sanayi ve finans gibi birçok sektöre yatırımlar yapmaktadır. Bu çeşitlendirilmiş yapı, holdingin uzun vadeli büyüme vizyonunun bir yansıması olarak değerlendirilmektedir.

MUSTAFA ÜNAL KİMDİR?

Mustafa Ünal, Türkiye'nin önde gelen yatırım profesyonellerinden biridir. Finans ve bankacılık sektöründe edindiği deneyimi girişimcilik ve holding yöneticiliği ile birleştiren Ünal, sektörde saygın bir profil olarak öne çıkmaktadır. Özellikle holding yapılanmaları, portföy yönetimi ve stratejik yatırımlar konularında uzmanlaşmış olan Ünal, farklı sektörlerdeki şirketleri aynı çatı altında birleştirme yeteneğiyle tanınmaktadır.

Kariyerine bankacılık alanında başlayan Ünal'ın, özel sektör deneyimi ona hem finansal hem de yapısal büyüme stratejilerinde ciddi bir bilgi birikimi kazandırmıştır. Bugün sadece Investco Holding değil, aynı zamanda holdingin iştirakleri olan farklı şirketlerde de söz sahibi olması, onu Türkiye'deki yatırım dünyasının kilit isimlerinden biri haline getirmiştir.

MUSTAFA ÜNAL KAÇ YAŞINDA?

Mustafa Ünal'ın yaşı kamuoyuyla net olarak paylaşılmamıştır. Medyada veya şirket kayıtlarında doğum tarihi ya da yaşı ile ilgili doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır. Bu da Ünal'ın özel hayatını ve kişisel bilgilerini kamuya açık tutmamayı tercih ettiğini göstermektedir. Ancak kariyer geçmişine ve yöneticilik deneyimine bakıldığında uzun yıllardır iş dünyasının içinde olduğu anlaşılmaktadır. Ünal'ın bu yönü, profesyonel profilinde tecrübeye dayalı bir liderlik anlayışını ortaya koymaktadır.

MUSTAFA ÜNAL NERELİ?

Mustafa Ünal'ın doğum yeri ya da memleketi hakkında da net bir bilgi bulunmamaktadır. Resmî kaynaklarda veya kamuya açık güvenilir verilerde Ünal'ın hangi şehirden olduğu belirtilmemektedir. Bu durum, Ünal'ın medyatik olmaktan kaçınan ve özel hayatını ön planda tutmayan bir yönetici profiline sahip olduğunu düşündürmektedir.

MUSTAFA ÜNAL MAL VARLIĞI NE KADAR?

Mustafa Ünal'ın bireysel mal varlığına ilişkin herhangi bir resmî açıklama ya da kamuya açık doğrulanabilir bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak sahip olduğu şirket hisseleri üzerinden dolaylı tahminlerde bulunmak mümkündür.

Ünal, %55,75 oranında hissesiyle Investco Holding'in en büyük ortağı konumundadır. Investco Holding'in borsadaki performansı, iştiraklerinin değeri ve aktif portföyü dikkate alındığında, Ünal'ın mal varlığının oldukça yüksek bir düzeyde olduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, Pan Teknoloji, Standard Boksit İşletmeleri ve Pamukova Elektrik Üretim gibi şirketlerle olan bağları da dikkate alındığında, Mustafa Ünal'ın çok yönlü bir yatırım portföyüne sahip olduğu söylenebilir.

Ancak şunun altını çizmek gerekir ki; mal varlığına dair rakamsal bir ifade ya da açıklama yapılmamıştır. Bu bilgiler yalnızca kamuya açık şirket yapıları üzerinden yapılan değerlendirmelere dayanmaktadır.