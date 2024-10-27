Inter- Juventus maçı ne zaman? Inter- Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Inter ve Juventus arasındaki büyük derbi, futbolseverler için heyecanla beklenen bir karşılaşma olarak öne çıkıyor. İki dev kulüp, Serie A'da kıyasıya bir mücadeleye hazırlanırken, maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri futbol tutkunları tarafından merakla araştırılıyor. Karşılaşma, 27 Eylül Pazar günü saat 20:00'da başlayacak. Inter'in ev sahipliği yapacağı bu önemli maç, her iki takımın da ligdeki konumları açısından kritik bir öneme sahip. Peki, Inter- Juventus maçı ne zaman? Inter- Juventus saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

INTER- JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN?

Serie A maçında Inter ile Juventus takımları 27 Eylül Pazar günü saat 20:00'da karşı karşıya gelecek.

INTER- JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Inter Juventus karşılaşması S Sport ve S Sport + kanalı üzerinden aşağıdaki link aracılığıyla canlı aktarılacak.

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S Sport, birçok kablo ve uydu TV hizmeti sağlayıcısı tarafından sunulmaktadır. Eğer bir kablo veya uydu aboneliğiniz varsa, S Sport'un yayın yaptığı kanalı bulup izleyebilirsiniz.