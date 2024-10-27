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Inter- Juventus maçı ne zaman? Inter- Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Inter- Juventus maçı ne zaman? Inter- Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Inter ve Juventus arasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olacağına dair detaylar haberimizde yer alıyor.

Inter ve Juventus arasındaki büyük derbi, futbolseverler için heyecanla beklenen bir karşılaşma olarak öne çıkıyor. İki dev kulüp, Serie A'da kıyasıya bir mücadeleye hazırlanırken, maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri futbol tutkunları tarafından merakla araştırılıyor. Karşılaşma, 27 Eylül Pazar günü saat 20:00'da başlayacak. Inter'in ev sahipliği yapacağı bu önemli maç, her iki takımın da ligdeki konumları açısından kritik bir öneme sahip. Peki, Inter- Juventus maçı ne zaman? Inter- Juventus saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

INTER- JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN?

Serie A maçında Inter ile Juventus takımları 27 Eylül Pazar günü saat 20:00'da karşı karşıya gelecek.

Inter-Juventus Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

INTER- JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Inter Juventus karşılaşması S Sport ve S Sport + kanalı üzerinden aşağıdaki link aracılığıyla canlı aktarılacak.

S SPORT İZLE

S Sport, birçok kablo ve uydu TV hizmeti sağlayıcısı tarafından sunulmaktadır. Eğer bir kablo veya uydu aboneliğiniz varsa, S Sport'un yayın yaptığı kanalı bulup izleyebilirsiniz.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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