İngiltere Slovakya maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! İngiltere Slovakya maçı ne oldu?

İngiltere Slovakya maçı kaç kaç? EURO 2024 günün önemli mücadelelerinden İngiltere Slovakya maçı oynanıyor. İngiltere Slovakya maçı kaç kaç merak ediliyor. İngiltere Slovakya canlı maç anlatımı ve golleri atanlar, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

İNGİLTERE SLOVAKYA MAÇI SAAT KAÇTA?

İngiltere Slovakya maçı saat 19.00'da başlayacak.

İNGİLTERE SLOVAKYA MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Slovakya maçı bu akşam saat 19.00'da b oynanacak.

İNGİLTERE SLOVAKYA MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere Slovakya maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

İNGİLTERE SLOVAKYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İngiltere Slovakya maçı Köln'da, RheinEnergie Stadyumu'nda oynanacak.

İNGİLTERE SLOVAKYAMAÇI KAÇ KAÇ?

İngiltere Slovakya maçını sayfamızdan takip edeilirsiniz.

İNGİLTERE SLOVAKYA MAÇI CANLI YAYIN

İngiltere Slovakya maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. İngiltere Slovakya maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için güncel TRT 1 frekans bilgilerini girmeniz gerekiyor.

• Uydu: TÜRKSAT 4A

• Frekans: 11794

• Polarizasyon: V Dikey

• Sembol Oranı: 30.000

• FEC: 3/4