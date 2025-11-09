Haberler

İlkay Gündoğan ve Yunus Akgün Kocaelispor Galatasaray maçında neden yok? İlkay Gündoğan ve Yunus Akgün ne zaman dönecek?

İlkay Gündoğan ve Yunus Akgün Kocaelispor Galatasaray maçında neden yok? İlkay Gündoğan ve Yunus Akgün ne zaman dönecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaelispor ile Galatasaray arasında oynanacak olan maçta İlkay Gündoğan ve Yunus Akgün'ün neden yer almadığı merak konusu oldu. Futbolseverler, iki oyuncunun durumunu ve maçtaki yokluklarının sebebini araştırıyor. Peki, İlkay Gündoğan ve Yunus Akgün Kocaelispor Galatasaray maçında neden yok? İlkay Gündoğan ve Yunus Akgün ne zaman dönecek? İşte detaylar!

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekipte kritik maç öncesi yıldız oyuncular İlkay Gündoğan ve Yunus Akgün'ün yokluğu gündeme geldi. Peki, İlkay Gündoğan ve Yunus Akgün Kocaelispor Galatasaray maçında neden yok? İlkay Gündoğan ve Yunus Akgün ne zaman dönecek? Detaylar haberimizde...

İLKAY GÜNDOĞAN KOCAELİSPOR GALATASARAY MAÇINDA NEDEN YOK?

İlkay Gündoğan, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Bodo/Glimt karşısında oynanan maçta sakatlanmıştı. Yıldız futbolcu, bu sakatlık sonrası tedavi sürecine başladı ancak henüz tam olarak iyileşmedi.

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, Ajax maçı öncesinde yaptığı açıklamada, "İlkay'ın tedavisi gayet iyi gidiyor. Saha çalışmalarına başladı. Bu maç, riske edebileceğimiz bir seviyede değil. Tedavisine devam edeceğiz. En geç milli ara ile bizimle olacak" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalara göre İlkay Gündoğan, Kocaelispor deplasmanında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yıldız orta saha oyuncusunun sahalara dönmesini heyecanla bekliyor.

YUNUS AKGÜN KOCAELİSPOR GALATASARAY MAÇINDA NEDEN YOK?

Yunus Akgün, geçtiğimiz Trabzonspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası oyundan çıkmış ve yapılan tetkikler sonucunda kasık fıtığı teşhisi konmuştu. Genç futbolcu, kasık fıtığı ameliyatı geçirdi ve bu nedenle Kocaelispor karşılaşmasında sahada olamayacak.

Yapılan ameliyatın başarılı geçtiği açıklanırken, Yunus Akgün'ün yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Şu anda net bir geri dönüş tarihi açıklanmadı, ancak oyuncunun uzun vadeli tedavi ve rehabilitasyon süreci devam ediyor.

İLKAY GÜNDOĞAN NE ZAMAN DÖNECEK?

İlkay Gündoğan'ın sahalara dönüş tarihi ile ilgili en net bilgi, milli ara sonrasındaki Galatasaray - Gençlerbirliği maçında forma giymesi bekleniyor.

Tedavi sürecinde doktor kontrolü altında olan İlkay, saha çalışmalarına başlamış durumda. Galatasaray teknik ekibi, oyuncunun tam olarak iyileşmesini bekliyor ve riske atmamak adına Kocaelispor maçında görev vermeme kararı aldı.

İlkay Gündoğan ve Yunus Akgün Kocaelispor Galatasaray maçında neden yok? İlkay Gündoğan ve Yunus Akgün ne zaman dönecek?

YUNUS AKGÜN NE ZAMAN DÖNECEK?

Yunus Akgün'ün durumu İlkay Gündoğan'a göre biraz daha belirsiz. Kasık fıtığı ameliyatı sonrası 2 aylık bir rehabilitasyon süreci öngörülüyor.

Henüz net bir geri dönüş tarihi açıklanmadı; ancak iyileşme süreci sorunsuz giderse Yunus, sezonun ilerleyen haftalarında yeniden sahalara dönebilecek. Teknik ekip, genç oyuncunun sağlık durumunu yakından takip ediyor ve dönüşünü aceleye getirmiyor.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho'dan Fener'e ağır fatura! 15 aylık otel masrafı 36,5 milyon lirayı bulmuş

Sen ne yaptın Mourinho! İlk kez ortaya çıkan fatura çok baş ağrıtacak
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Dev banka hacklendi! Türk müşteriler dahil çok sayıda hesap bilgisi çalındı

Türkiye'de de şubeleri bulunan dev banka müşteri bilgilerini çaldırdı
NOW'un iddialı dizisi sadece 4 bölüm dayanabildi! Final yapıyor

İddialı dizi sadece 4 bölüm dayanabildi! Final yapıyor
Mourinho'dan Fener'e ağır fatura! 15 aylık otel masrafı 36,5 milyon lirayı bulmuş

Sen ne yaptın Mourinho! İlk kez ortaya çıkan fatura çok baş ağrıtacak
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Japonya'da 6.8'lik deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Ülke 6.8'lik depremle sallandı! Tsunami uyarısı korkuyu katladı
Rus milyarder ve eşi villada ölü bulundu

Rus milyarder ve eşi villada öldürüldü! Cüzdan boş çıkınca...
İlkay Gündoğan'dan yeni karar

İlkay Gündoğan'dan yeni karar
Sındırgı'da korkutan deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

Afet bölgesi ilan edilen ilde korkutan deprem! İstanbul da sallandı
Beykoz'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına ceset takıldı

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına takıldı
Fatih Karagümrük'ten 3 ay sonra bir ilk

Süper Lig'de muhteşem maç! 3 ay sonra bir ilk yaşandı
Cinayet evi yıkıldı, Sinem'in katili kayıp

Cinayet evi yıkıldı, Sinem'in katili kayıp
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.