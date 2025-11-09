Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekipte kritik maç öncesi yıldız oyuncular İlkay Gündoğan ve Yunus Akgün'ün yokluğu gündeme geldi. Peki, İlkay Gündoğan ve Yunus Akgün Kocaelispor Galatasaray maçında neden yok? İlkay Gündoğan ve Yunus Akgün ne zaman dönecek? Detaylar haberimizde...

İLKAY GÜNDOĞAN KOCAELİSPOR GALATASARAY MAÇINDA NEDEN YOK?

İlkay Gündoğan, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Bodo/Glimt karşısında oynanan maçta sakatlanmıştı. Yıldız futbolcu, bu sakatlık sonrası tedavi sürecine başladı ancak henüz tam olarak iyileşmedi.

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, Ajax maçı öncesinde yaptığı açıklamada, "İlkay'ın tedavisi gayet iyi gidiyor. Saha çalışmalarına başladı. Bu maç, riske edebileceğimiz bir seviyede değil. Tedavisine devam edeceğiz. En geç milli ara ile bizimle olacak" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalara göre İlkay Gündoğan, Kocaelispor deplasmanında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yıldız orta saha oyuncusunun sahalara dönmesini heyecanla bekliyor.

YUNUS AKGÜN KOCAELİSPOR GALATASARAY MAÇINDA NEDEN YOK?

Yunus Akgün, geçtiğimiz Trabzonspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası oyundan çıkmış ve yapılan tetkikler sonucunda kasık fıtığı teşhisi konmuştu. Genç futbolcu, kasık fıtığı ameliyatı geçirdi ve bu nedenle Kocaelispor karşılaşmasında sahada olamayacak.

Yapılan ameliyatın başarılı geçtiği açıklanırken, Yunus Akgün'ün yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Şu anda net bir geri dönüş tarihi açıklanmadı, ancak oyuncunun uzun vadeli tedavi ve rehabilitasyon süreci devam ediyor.

İLKAY GÜNDOĞAN NE ZAMAN DÖNECEK?

İlkay Gündoğan'ın sahalara dönüş tarihi ile ilgili en net bilgi, milli ara sonrasındaki Galatasaray - Gençlerbirliği maçında forma giymesi bekleniyor.

Tedavi sürecinde doktor kontrolü altında olan İlkay, saha çalışmalarına başlamış durumda. Galatasaray teknik ekibi, oyuncunun tam olarak iyileşmesini bekliyor ve riske atmamak adına Kocaelispor maçında görev vermeme kararı aldı.

YUNUS AKGÜN NE ZAMAN DÖNECEK?

Yunus Akgün'ün durumu İlkay Gündoğan'a göre biraz daha belirsiz. Kasık fıtığı ameliyatı sonrası 2 aylık bir rehabilitasyon süreci öngörülüyor.

Henüz net bir geri dönüş tarihi açıklanmadı; ancak iyileşme süreci sorunsuz giderse Yunus, sezonun ilerleyen haftalarında yeniden sahalara dönebilecek. Teknik ekip, genç oyuncunun sağlık durumunu yakından takip ediyor ve dönüşünü aceleye getirmiyor.