Almanya'da doğan ve kariyerinin büyük bir bölümünü Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde sürdüren İlkay Gündoğan, Türk kökenli bir futbolcu olarak dikkat çekiyor. Ancak bu durum, onun resmi vatandaşlığı ve milli takım tercihi ile karıştırılabiliyor. "İlkay Gündoğan Türk mü, Alman mı?" sorusu bu noktada önemli hale geliyor. Peki, İlkay Gündoğan Türk mü?

İLKAY GÜNDOĞAN TÜRK MÜ?

İlkay Gündoğan, 24 Ekim 1990 tarihinde Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde doğmuştur. Ailesi aslen Türkiye'nin Balıkesir ilindendir. Özellikle dedesi, Almanya'ya maden işçisi olarak göç etmiş bir Türk vatandaşıdır.

Kariyerine Almanya'daki altyapı takımlarında başlayan İlkay Gündoğan, genç yaş kategorilerinden itibaren Almanya milli takımlarında forma giymiştir. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından da milli takıma davet edilse de, tercih hakkını Almanya'dan yana kullanmıştır.

2011 yılında ilk kez Almanya A Milli Takımı formasını giyen İlkay Gündoğan, 2024 yılında milli takım kariyerini noktalayana kadar Almanya adına Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası gibi birçok önemli turnuvada görev aldı.

İLKAY GÜNDOĞAN EVLİ Mİ?

Gündoğan, 2022 yılında Sara Arfaoui ile evlendi ve bir çocukları vardır. Türk millî voleybolcu Naz Aydemir ile kuzendir.

Mayıs 2018'de Gündoğan, İngiltere ve Almanya doğumlu Türk kökenli oyuncular Mesut Özil ve Cenk Tosun ile birlikte Londra'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Gündoğan, Türk vatandaşı olmamasına rağmen Erdoğan'a "cumhurbaşkanım" şeklinde hitap ettiği için eleştirildi. Bu olay Almanya'da siyasi tartışmalara neden oldu ve Gündoğan haftalar sonra oynanan Suudi Arabistan maçında Alman taraftarlar tarafından ıslıklandı.