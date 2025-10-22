İlkay Gündoğan sakatlandı mı? SON DAKİKA! İlkay Gündoğan Galatasaray Bodo Glimt maçında neden yok?

Galatasaray, Avrupa kupalarında önemli bir mücadeleye hazırlanırken, takımın tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan'ın sakatlığı nedeniyle forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılıların, Bodo/Glimt karşılaşması öncesinde yaşanan bu gelişme, taraftarları ve teknik heyeti endişelendirmiş durumda. Peki, İlkay Gündoğan gerçekten sakatlandı mı? Galatasaray- Bodo Glimt maçında neden yok? Galatasaray Bodo Glimt maçına dair son dakika bilgileri...

İLKAY GÜNDOĞAN SAKATLANDI MI?

İlkay Gündoğan'ın sağlık durumu, Galatasaray camiasında merakla takip edilen bir konu haline geldi. Son antrenman sırasında ağrı şikayetleri nedeniyle tam kapasiteyle çalışamayan tecrübeli oyuncunun durumu maç öncesi kritik bir belirsizlik oluşturdu.

Sağlık heyetinden alınan bilgiye göre, İlkay'ın yaşadığı rahatsızlık kas ağrısı kaynaklı olup, ciddi bir sakatlık teşhisi henüz konulmamıştır. Ancak ağrılarının devam etmesi sebebiyle oyuncunun tam performansla sahada olup olmayacağı şüpheli. Bu tür durumlarda, oyuncuların uzun süre riske edilmeden dinlendirilmesi, takımın ilerleyen haftalarındaki performansı açısından büyük önem taşıyor.

İLKAY GÜNDOĞAN GALATASARAY BODO GLIMT MAÇINDA NEDEN YOK?

Bodo/Glimt ile oynanacak kritik karşılaşmada, İlkay Gündoğan'ın forma giymemesi bekleniyor. Teknik direktör ve sağlık ekibinin ortak kararı doğrultusunda, ağrıları devam eden oyuncunun sahada risk altında tutulmaması tercih edildi.

Bu karar, takımın hem fiziksel hem de taktiksel dengesini koruma amaçlı alındı. İlkay'nın yokluğunda orta sahada onun görevini üstlenmesi beklenen oyuncu Sara olacak. Sara'nın takıma sağlayacağı enerji ve dinamizm, Galatasaray'ın bu önemli mücadelede en iyi sonucu almak için yapacağı hamleler arasında öne çıkıyor.