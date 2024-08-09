İlkay Gündoğan kimdir, nereli, kaç yaşında? İlkay Gündoğan hangi mevkide oynuyor?

İlkay Gündoğan hangi mevkii de oynuyor? İlkay Gündoğan kim, nereli, kaç yaşında? İlkay Gündoğan hangi takıma transfer oluyor? İlkay Gündoğan başarılarıyla adından söz ettiren futbolculardan biri. İşte İlkay Gündoğan hakkında merak edilen tüm soruların cevabı haberimizde…

İLKAY GÜNDOĞAN KİMDİR?

24 Ekim 1990 tarihinde Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde dünyaya gelen İlkay Gündoğan, Türk kökenli bir ailenin çocuğu olarak futbol dünyasında adından sıkça söz ettiriyor. Anne ve babası, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinden Almanya'ya işçi olarak göç eden Gündoğan, Almanya'da doğduğu için aynı zamanda Alman vatandaşıdır.

Henüz 3 yaşında futbola başlayan İlkay Gündoğan, kariyerindeki ilk büyük transferini 2011 yılında Almanya Şampiyonu olan Borussia Dortmund'a 4 milyon Euro karşılığında gerçekleştirerek yaptı. Burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Gündoğan, 1 Temmuz 2016 tarihinde 25 milyon Euro karşılığında Manchester City'e transfer oldu.

Aynı zamanda Milli Voleybolcu Naz Aydemir'in kuzeni olan İlkay Gündoğan, Mesut Özil'in ırkçılık tartışmaları sonrası Alman Milli Takımı'nı bırakmasının ardından gözlerin çevrildiği isimlerden biri oldu. Ancak Gündoğan, Alman Milli Takımı'nda oynamaktan gurur duyduğunu belirterek, Türkiye Milli Takımı'na geçmeyeceğini açıkladı.

Kariyerine 2023 yılı itibarıyla Barcelona'da devam eden İlkay Gündoğan, 180 cm boyunda ve 79 kilo ağırlığında olup, sağ ayağını etkin bir şekilde kullanmaktadır.

İLKAY GÜNDOĞAN EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, İtalyan sevgilisi Sara Arfaoui ile evlendi.

Sara Arfaoui, İlkay Gündoğan'ın eşidir ve modellik yapmaktadır. Sara Arfaoui 16 Temmuz 1995 yılında Fransa'da dünyaya gelmiştir. Aslen İtalyan'dır. Sara Arfaoui modellik yapmadan önce İtalya'da bazı kanallarda sunuculuk yapmıştır.