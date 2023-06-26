İlkay Gündoğan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İlkay Gündoğan hangi takımda oynuyor?
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Türk kökenli Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan, Almanya'nın Borussia Dortmund takımında forma giymektedir.
İlkay Gündoğan, 24 Ekim 1990 tarihinde Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde doğmuştur. Anne babası Balıkesir'in Dursunbey ilçesinden Almanya'nın Gelsenkirchen kentine işçi olarak göç etmişlerdir.
Almanya'da doğduğu için aynı zamanda Almanya vatandaşı olan İlkay Gündoğan, Milli Voleybolcu Naz Aydemir'in kuzenidir.
İlkay Gündoğan, 3 yaşındayken futbola başlamıştır. 2011 yılında Almanya Şampiyonu olan Borussia Dortmund'a 4 milyon Euro karşılığında transfer olmuştur.
İlkay Gündoğan, 1 Temmuz 2016 tarihinde Manchester City'e 25 milyon Euro'ya transfer olmuştur.
İlkay Gündoğan, ırkçılık tartışmaları sonrası Alman Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'den sonra dikkatleri üzerine çekmiş, Alman Milli Takımı'nı bırakıp bırakmayacağı konuşulurken, Alman Milli Futbol Takımı'nda oynamaktan gurur duyduğunu açıklayarak, Türkiye Milli Futbol Takımı'na geçmeyeceğini açıkladı.
Altyapı Kariyeri:
1993-1998 - SV Gelsenkirchen-Hessler 06
1998-1999 - Schalke 04
1999-2004 - SV Gelsenkirchen-Hessler 06
2004-2005 - SSV Buer
2005-2009 – Bochum
Profesyonel Futbol Kariyeri :
2009 - 2011 - Nürnberg
2011 - 2016 - Borussia Dortmund
2016 - Manchester City
Milli Takım Kariyeri :
2008 - Almanya U-18
2008-2009 - Almanya U-19
2009-2010 - Almanya U-20
2010-2012 - Almanya U-21
Barcelona, Manchester City ile yollarını ayıran İlkay Gündoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.