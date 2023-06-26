Üye Girişi
Haberler

İlkay Gündoğan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İlkay Gündoğan hangi takımda oynuyor?

Gündem Haberleri

İlkay Gündoğan Barcelona'ya mı transfer oldu, kimdir, kaç yaşında ve nereli? İlkay Gündoğan hangi takımda oynuyor? merak ediliyor. Başarılı futbolcu İlkay Gündoğan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İlkay Gündoğan hangi takımda oynuyor? gündeme geliyor. Peki, İlkay Gündoğan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İlkay Gündoğan hangi takımda oynuyor?

Son Dakika: İlkay Gündoğan, Barcelona'da! Serbest kalma bedeli dudak uçuklattıSon Dakika: İlkay Gündoğan, Barcelona'da! Serbest kalma bedeli dudak uçuklattı

İlkay Gündoğan Barcelona'ya mı transfer oldu, kimdir, kaç yaşında ve nereli? İlkay Gündoğan hangi takımda oynuyor? gündeme geliyor. Barcelona, İlkay Gündoğan transferinde mutlu sona ulaştı. İlkay Gündoğan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İlkay Gündoğan hangi takımda oynuyor? soruları araştırılıyor. İlkay Gündoğan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İlkay Gündoğan hangi takımda oynuyor? Detaylar haberimizdedir…

Türk kökenli Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan, Almanya'nın Borussia Dortmund takımında forma giymektedir.

İlkay Gündoğan, 24 Ekim 1990 tarihinde Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde doğmuştur. Anne babası Balıkesir'in Dursunbey ilçesinden Almanya'nın Gelsenkirchen kentine işçi olarak göç etmişlerdir.

Almanya'da doğduğu için aynı zamanda Almanya vatandaşı olan İlkay Gündoğan, Milli Voleybolcu Naz Aydemir'in kuzenidir.

İlkay Gündoğan, 3 yaşındayken futbola başlamıştır. 2011 yılında Almanya Şampiyonu olan Borussia Dortmund'a 4 milyon Euro karşılığında transfer olmuştur.

İlkay Gündoğan, 1 Temmuz 2016 tarihinde Manchester City'e 25 milyon Euro'ya transfer olmuştur.

İlkay Gündoğan, ırkçılık tartışmaları sonrası Alman Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'den sonra dikkatleri üzerine çekmiş, Alman Milli Takımı'nı bırakıp bırakmayacağı konuşulurken, Alman Milli Futbol Takımı'nda oynamaktan gurur duyduğunu açıklayarak, Türkiye Milli Futbol Takımı'na geçmeyeceğini açıkladı.

Altyapı Kariyeri:

1993-1998 - SV Gelsenkirchen-Hessler 06

1998-1999 - Schalke 04

1999-2004 - SV Gelsenkirchen-Hessler 06

2004-2005 - SSV Buer

2005-2009 – Bochum

Profesyonel Futbol Kariyeri :

2009 - 2011 - Nürnberg

2011 - 2016 - Borussia Dortmund

2016 - Manchester City

Milli Takım Kariyeri :

2008 - Almanya U-18

2008-2009 - Almanya U-19

2009-2010 - Almanya U-20

2010-2012 - Almanya U-21

İlkay Gündoğan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İlkay Gündoğan hangi takımda oynuyor?İLKAY GÜNDOĞAN

Barcelona, Manchester City ile yollarını ayıran İlkay Gündoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Barcelona, İlkay Gündoğan transferinde mutlu sona ulaştı. Katalan devi, deneyimli orta saha ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Barcelona'dan yapılan açıklamada, Manchester City ile sözleşmesi sona eren İlkay Gündoğan'ın transfer edildiği duyuruldu. Katalanlar, Gündoğan ile 2 yıllık sözleşme imzalarken serbest kalma bedelini ise 400 milyon euro olarak belirledi.

İlkay Gündoğan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İlkay Gündoğan hangi takımda oynuyor?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

İlkay Gündoğan Barcelona Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title