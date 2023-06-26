İlkay Gündoğan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İlkay Gündoğan hangi takımda oynuyor?

İlkay Gündoğan Barcelona'ya mı transfer oldu, kimdir, kaç yaşında ve nereli? İlkay Gündoğan hangi takımda oynuyor? merak ediliyor. Başarılı futbolcu İlkay Gündoğan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İlkay Gündoğan hangi takımda oynuyor? gündeme geliyor. Peki, İlkay Gündoğan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İlkay Gündoğan hangi takımda oynuyor?