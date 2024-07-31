İETT otobüs, Marmaray, metrobüs, metro, vapur fiyat listesi! 2024 İstanbul toplu taşıma İETT tam, öğrenci zamlı fiyatları!

İETT otobüs, Marmaray, metrobüs, metro, vapur fiyat listesi! Metrobüs, trafiksiz güzergahı ve merkezi konumu nedeniyle en çok tercih edilen toplu taşıma araçlarından biridir. İBB, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Temmuz ayı toplantısında toplu taşıma ücretlerine zam yapma kararı aldı. Ardından metrobüs ücretlerindeki değişiklikler de merak konusu oldu.İETT tam, öğrenci zamlı fiyatları ne kadar? Detaylar haberimizdedir…

2024 METROBÜS ZAMLI FİYATLARI NE KADAR?