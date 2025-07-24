Icardi video olayı nedir?

Icardi video olayı nedir?
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, bu kez özel hayatıyla gündemde. "Icardi video olayı nedir?" sorusu sosyal medyada gündem olurken, Icardi'nin adı bu defa aile içi bir tartışma görüntüsüyle anılıyor.

Sosyal medyada dolaşıma giren videoda, Icardi'nin Wanda Nara'nın avukatının eşiyle yaşadığı gerginlik dikkat çekiyor. Taraftarlar ve takipçiler, "Icardi video olayı gerçek mi, görüntülerde ne var?" gibi sorularla olayın detaylarını öğrenmeye çalışıyor. Peki, Icardi videosunda neler yaşandı? İşte olayın perde arkası...

ICARDI VİDEO OLAYI NEDİR?

"Icardi video olayı nedir?" sorusu, internete düşen bir güvenlik kamerası görüntüsüyle gündeme geldi. Icardi sosyal medyada yaptığı açıklamada, ' En azından düzenleyip filtreleyecekseniz, daha inandırıcı yapın. Rahat olun, gücenmedim ama bari işinizi düzgün yapın... ucuza kaçmayın!!"

"Old Trafford'da, Manchester'da ne zafer ama!"

Icardi video olayı nedir?

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