İcardi'nin golü neden iptal edildi? Torreira pozisyonu faul mü, değil mi? (Konyaspor Galatasaray)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2. hafta açılış maçında Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan müsabaka saat 21.00'de başladı. Mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetiyor. Maçın VAR hakemi olarak ise Volkan Bayarslan görev yapıyor. Karşılaşmayı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. İcardi'nin golü neden iptal edildi? Torreira pozisyonu faul mü?

İLK 11'LER

Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Adil, Guilherme, Marko, Oğulcan, Ndao, Pedrinho, Yusuf, Aleksic, Umut.

Galatasaray : Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

İCARDİ'NİN GOLÜ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

İcardi'nin golü Torreira'nın top çalarken faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi.

CANLI ANLATIM

80. İcardi'nin golü Torreira'nın top çalarken faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi.

79' Hakem Direnç Tonusluoğlu, GOL öncesinde Lucas Torreira'nın Danijel Aleksic'e yaptığı müdahaleye faul şüphesiyle VAR monitörüne çağrıldı. GOL kontrol edilecek.

78' Konyaspor'da Danijel Aleksic ve Yusuf Erdoğan oyundan çıktı. Sokol Cikalleshi ve Melih İbrahimoğlu oyuna girdi.

77' Konyaspor'un kaptırdığı topta Mertens sağında bomboş durumdaki Icardi'ye pasını verdi. Icardi tek vuruşla topu köşeden ağlara yolladı.

76' GOL! Konyaspor 1-3 Galatasaray

75' Guilherme'nin uzak mesafeden gelişine denediği şut farklı şekilde dışarıya gitti.

72' Konyaspor'da Alassane Ndao'nun yerine Louka Prip oyuna girdi.

72' Galatasaray ceza sahası içine atılan uzun topta Umut Nayir topu kontrol edemedi, aut.

71' Ev sahibinde Oğulcan Ülgün sakatlık yaşıyor. Sağlık ekibi oyun alanında.

70' Galatasaray'da Kerem Demirbay sarı kart gördü. Maçtaki ilk kart Kerem'e.

69' Sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı kısa süreli sakatlık yaşadı.

68' Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan kavisli ortasında Abdülkerim kritik hamleyle rakibine vuruş izni tanımadı.

66' Galatasaray'da Gabriel Sara'nın yerine Kerem Demirbay oyuna girdi.

65' Hızlı gelişen konuk ekip atağında Kerem Aktürkoğlu pasını Icardi'ye çevirdi. Icardi ceza sahası içinde açısını kaybedince şut şansı bulamadı.

63' Kaan Ayhan'ın pasında topu alan Mertens'in Icardi'ye çevirmek istediği top son olarak Mertens'e çarparak auta gitti.

62' Konyaspor'da Oğulcan Ülgün sağ taç çizgisinde hızla topu taşımak istedi ancak Lucas Torreira rakibine izin vermedi.

61' Karşılaşmada son yarım saatlik dilime Galatasaray'ın üstünlüğüyle girildi.

60' Kullanılan köşe vuruşunun devamında Kerem Aktürkoğlu'nun kafayla yüksek pasında topu alan Barış Alper Yılmaz'ın uzak direğe yerden vuruşu ağlara gitti.

59' GOL! Konyaspor 1-2 Galatasaray

58' Konyaspor'da Oğulcan Ülgün sakatlık yaşıyor. Sağlık ekibi oyunda.

57' Hızlı gelişen Konyaspor atağında Yusuf Erdoğan'ın vuruşu isabetli olmadı.

54' Pedrinho'nun kullandığı köşe vuruşunda arka direğe seken topu Adil Demirbağ kale çizgisi önünde tamamlayamadı. Adil'in şutu top dışarıya gitti.

50' Konyaspor kaptığı topta çok hızlı gelmek istedi. Alassane Ndao'nun sağ kanattan ceza sahası içine ortasında top doğrudan oyun alanını terk etti.

47' Konyaspor'da kaleciyle karşı karşıya kalan Pedrinho mutlak golden yararlanamadı. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı havada.

46' Konyaspor- Galatasaray maçının ikinci yarısı başladı

İ.Y Konyaspor 1-1 Galatasaray

45' İlk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi.

45' Kullanılan köşe vuruşunun devamında sol kanattan yapılan ortaya Oğulcan Ülgün arka direkte dokundu. Tam köşeye giden top ağlarla buluştu.

45' GOL! Konyaspor 1-1 Galatasaray

45' Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ortasında Kaan Ayhan'ın kafayla dokunuşu kornere gitti.

42' Hızlı gelişen Galatasaray atağında Barış Alper Yılmaz aradan Icardi'ye pasını verdi. Icardi'nin sağ çaprazdan kale ağzına çıkardığı topta Kerem Aktükoğlu boş kaleye topu ağlara yolladı.

41' GOL! Konyaspor 0-1 Galatasaray

40' KAÇTI! Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan bomboş durumda çıkardığı pasta Danijel Aleksic'in sağ ayağıyla vuruşu kalenin üstünden dışarıya gitti.

39' Kerem Aktürkoğlu kaptığı topta hızla ilerlemek istedi ancak etrafı kalabalıklaşan Kerem topu kaybetti.

38' Mertens'in ceza sahası içine ortasında Kaan Ayhan topu kafayla arkadaşına indirdi ancak yan hakemin ofsayt bayrağı havada.

37' Bu kez rakibinden sıyrılmak isteyen Leo Dubois yerde kaldı. Serbest vuruş Sarı-kırmızılıların.

36' Konyaspor'da Danijel Aleksic'in yerden direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta top kalenin yanından dışarıya gitti.

35' İlk yarıda son 10 dakikanın içerisindeyiz.

34' Galatasaraay'ın kaptırdığı topta Pedrinho rakip kaleye hücum etmek isterken yerde kaldı, karar faul. Konyaspor, sağ çaprazdan serbest vuruş kullanacak.

33' KAÇTI! Rakibinden sıyrılan Kerem Aktürkoğlu sol kanattan ceza sahası içine hızla girdi. Kerem'in kale önüne çıkardığı pasta top Icardi ve Gabriel Sara ile buluşmadı.

29' Bu dakikalarda oyun sık sık faul düdükleri ile duruyor.

27' Guilherme'nin kullandığı kornerde Oğulcan Ülgün'ün ön direkten şutunu Muslera parmak uçlarıyla kornere çeldi.

25' Barış Alper Yılmaz'ın sağ çaprazdan kaleyi denediği şut farklı şekilde dışarıya gitti.

24' Şu ana dek her iki takımda rakip kalede net bir fırsat yaratamadı.

23' Mertens'in kullandığı köşe vuruşunda savunma iki hamlede topu uzaklaştırmayı başardı.

22' Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan çevirdiği topta Adil Demirbağ kritik hamleyle topu kornere yolladı.

21' Sağ kanada atılan yüksek topta Alassane Ndao topu almak isterken yerde kaldı. Ndao faul bekledi ancak hakem oralı olmadı.

20' İlk 20 dakika golsüz eşitlikle geçildi.

19' Mertens'in kullandığı köşe vuruşunda Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışından sert şutu farklı şekilde dışarıya gitti.

18' Muslera'nın Barış Alper Yılmaz'a yine uzun topunda bu kez Guilherme araya girerek topu kafayla karşıladı.

16' Muslera'nın uzun topunda Barış Alper Yılmaz savunma arkasına sarktı ancak topu kontrol edemeyince kaleci Slowik topu çıktı ve aldı.

14' KALECİ! Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan çıkardığı pasta Dries Mertens'in plase düşüncesi kaleciden kornere gitti.

12' Hava topu mücadelesinde yerde kalan Pedrinho kısa süreli sakatlık yaşadı.

11' Gabriel Sara'nın ceza sahası içine ortasında Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşu etkili değil, aut.

8' Mauro Icardi, rakibine yaptığı faulün ardından mücadelenin hakemi tarafından sözlü olarak uyarıldı.

5' Mertens'in kullandığı köşe vuruşunda kaleci topu tek yumrukla uzaklaştırdı.

4' Kerem Aktürkoğlu'nun sol ayağıyla ortasında Adil Demirbağ son anda kafayla müdahalede bulundu ve topu kornere yolladı.

3' Yusuf Erdoğan hızla taşıdığı topta içeriye ortasını yaptı. Victor Nelsson kayarak müdahalesinde topu taca yolladı.

1' Konyaspor-Galatasaray maçı başladı.