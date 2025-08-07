Icardi neden yok, Icardi Gaziantep FK Galatasaray maçında cezalı mı?

Güncelleme:
Galatasaray'ın Gaziantep FK ile yapacağı maçta Icardi'nin olmaması merak konusu oldu. Icardi'nin bu maçta cezalı olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Icardi neden yok, Icardi Gaziantep FK Galatasaray maçında cezalı mı?

Gaziantep Fk ile Galatasaray arasında oynanacak olan maçta Icardi'nin yer almayacağı öğrenildi. Icardi'nin maçta oynamama sebebinin ceza olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, Icardi neden yok, Icardi Gaziantep FK Galatasaray maçında cezalı mı?

KAMP KADROSUNDA YER ALAN FUTBOLCULAR

Galatasaray'ın Gaziantep FK ile oynayacağı maç öncesinde açıklanan kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı: Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Arda Ünyay ve Mario Lemina. Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmaya bu isimlerle hazırlanacak.

ICARDİ GAZİANTEP FK GALATASARAY MAÇINDA NEDEN YOK?

Galatasaray kulübünden yapılan bilgilendirmeye göre, bazı önemli oyuncular bu maçta forma giyemeyecek. Victor Osimhen, Mauro Icardi, Alvaro Morata ve Derrick Köhn, teknik heyetin kararıyla kamp kadrosuna dahil edilmedi. Tercihlerin sebebine ilişkin açıklana yapılmadı.

Kamp kadrosu:

