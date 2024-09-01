Icardi nasıl sakatlandı? Icardi Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi?
Icardi nasıl sakatlandı? Icardi Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi? Ünlü futbolcu Icardi'nin sakatlık durumu merak konusu oldu. Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynayamayacağı futbol severler tarafından araştırılıyor. Icardi'nin sakatlık nedeni ve derbiye katılım durumu hakkında daha fazla bilgi bekleniyor.
Icardi'nin sakatlığı gündem oldu. Adana Demirspor maçının 25. dakikasında sakatlanarak oyuna devam demeyen futbolcunun sağlık durumu merak ediliyor. Futbol severler, Icardi'nin Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynayamayacağını araştırıyor. Peki, Icardi nasıl sakatlandı? Icardi Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi?