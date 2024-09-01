Üye Girişi
Haberler

Icardi nasıl sakatlandı? Icardi Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Icardi nasıl sakatlandı? Icardi Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi? Ünlü futbolcu Icardi'nin sakatlık durumu merak konusu oldu. Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynayamayacağı futbol severler tarafından araştırılıyor. Icardi'nin sakatlık nedeni ve derbiye katılım durumu hakkında daha fazla bilgi bekleniyor.

Icardi'nin sakatlığı gündem oldu. Adana Demirspor maçının 25. dakikasında sakatlanarak oyuna devam demeyen futbolcunun sağlık durumu merak ediliyor. Futbol severler, Icardi'nin Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynayamayacağını araştırıyor. Peki, Icardi nasıl sakatlandı? Icardi Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi?

ICARDI NEDEN SAKATLANDI?

Metehan'dan gelen pası takım arkadaşlarına iletmek isterken kendisini zorlayan Icardi, sakatlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından oyuna devam edemeyen Arjantinli golcü, yerini 25. dakikada Michy Batshuayi'ye bıraktı.

Icardi nasıl sakatlandı? Icardi Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi?

ICARDI, FENERBAHÇE DERBİSİNDE OYNAYABİLECEK Mİ?

Mauro Icardi'nin 3-4 hafta sahalardan uzak kalması ve Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda oynanacak Fenerbahçe derbisini kaçırması bekleniyor.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

Mauro Icardi Galatasaray Fenerbahçe Futbol Futbol Spor Futbol Gündem Spor Güncel Haberler

Kayıp Narin'i arama çalışmaları sürüyor! Diyarbakır'da aramalar o noktada yoğunlaştı

Kayıp Narin'i arama çalışmaları sürüyor! Diyarbakır'da aramalar o noktada yoğunlaştı

 Narin'i arama çalışmaları 12. gününde! Komandolar ilk kez araziye indi

Narin'i arama çalışmaları 12. gününde! Komandolar ilk kez araziye indi

 Netflix'ten skandal dizi! Türk askerini işgalci olarak gösteren Famagusta'ya tepki yağıyor

Netflix'ten skandal dizi! Türk askerini işgalci olarak gösteren Famagusta'ya tepki yağıyor
Netanyahu için son çağrı: Yarından itibaren tüm ülke titreyecek

Netanyahu için son çağrı: Yarından itibaren tüm ülke titreyecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bein Sports 3 CANLI izle! (MANCHESTER CITY- LIVERPOOL) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Manchester United FC- Liverpool maçı ne zaman? Manchester United FC- Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda? Eyüpspor- Trabzonspor maçı ne zaman? Eyüpspor- Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Icardi nasıl sakatlandı? Icardi Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi? KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KPSS sonuçlarına nasıl bakılır? 1 Eylül hangi burç? Eylül ayında doğanlar hangi burç oluyor? TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? BİM 4 EYLÜL 2024 KATALOĞU BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak? Milli maçlar ne zaman başlıyor? Milli ara ne zaman başlıyor, ne kadar sürecek? Milli maçlar hangi kanalda yayınlanacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 1 Eylül Pazar günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Bein Sports 1-2-3-4 CANLI izle! (BEŞİKTAŞ- SİVASSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!
title