Icardi nasıl sakatlandı? Icardi Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi?

Icardi'nin sakatlığı gündem oldu. Adana Demirspor maçının 25. dakikasında sakatlanarak oyuna devam demeyen futbolcunun sağlık durumu merak ediliyor. Futbol severler, Icardi'nin Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynayamayacağını araştırıyor. Peki, Icardi nasıl sakatlandı? Icardi Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi?

ICARDI NEDEN SAKATLANDI?

Metehan'dan gelen pası takım arkadaşlarına iletmek isterken kendisini zorlayan Icardi, sakatlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından oyuna devam edemeyen Arjantinli golcü, yerini 25. dakikada Michy Batshuayi'ye bıraktı.

ICARDI, FENERBAHÇE DERBİSİNDE OYNAYABİLECEK Mİ?

Mauro Icardi'nin 3-4 hafta sahalardan uzak kalması ve Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda oynanacak Fenerbahçe derbisini kaçırması bekleniyor.