Icardi kaç gol attı? 2024 gol krallığı listesi!
Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor karşısınd, Icardi ile 1-0 öne geçti. Icardi kaç gol attı? 2024 gol krallığı listesi!
ICARDİ KAÇ GOL ATTI?
Mauro Emanuel Icardi Rivero, santrfor mevkisinde oynayan Arjantinli millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir.
Icardi bugün Hatayspor'a attığı golle gol sayısını 18 yaptı.
Gol krallığı sıralaması:
Gol Krallığı Gol
1. Edin Dzeko FB 18
2 Mauro Icardi GS 18
3 Rey Manaj SVS 15
4 Adam Buksa ANT 13