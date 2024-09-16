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Icardi Fenerbahçe maçında derbide oynayacak mı?

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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, İstanbul'a dönüyor. 31 yaşındaki santrfor çarşamba akşamı İstanbul'da olacak. Peki, Icardi Fenerbahçe maçında derbide oynayacak mı?

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de oynadığı 3.hafta mücadelesinde sakatlanan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı merak konusu olmayı sürdürüyor. Peki, Icardi Fenerbahçe maçında derbide oynayacak mı?

ICARDİ FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Çaykur Rizespor maçını kaçıran Icardi, Fenerbahçe derbisinde de forma giyemeyecek. Icardi'nin 3 Ekim'de Rigas FS ilel oynanacak Avrupa kadroda olması bekleniyor.

Galatasaray muhabiri Ali Naci Küçük ise "Icardi, Fenerbahçe derbisinde oynamak istiyor. Özel uçak tutarak bu gece gelmek istedi. Galatasaray ise erken gelmesine sıcak bakmıyor çünkü Okan Hoca derbide Icardi'yi 11'de başlatmak istemiyor.".

"Mauro Icardi, Arjantin'deyken Okan hocayla görüştü, 'Ben Fenerbahçe derbisinde oynamak istiyorum' dedi. Galatasaray heyeti de 'Sen bir İstanbul'a gel, kontrollerine bakalım, sonra karar verelim' dedi. 'Ben geliyorum derbide oynamak istiyorum' diyor. Salı günü maçtan sonra koşu programı verdiler."dedi

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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