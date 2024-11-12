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İBRAHİM YILMAZ KİMDİR, ne iş yapıyor ve kaç yaşında? Yasa dışı bahis olayında İbrahim Yılmaz'ın son durumu!

İBRAHİM YILMAZ KİMDİR, ne iş yapıyor ve kaç yaşında? Yasa dışı bahis olayında İbrahim Yılmaz'ın son durumu!
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İbrahim Yılmaz kimdir? Yasa dışı bahis olayında ismi geçen İbrahim Yılmaz ne iş yapıyor ve tutuklandı mı soruları gündemde. İbrahim Yılmaz olayı nedir ve yasa dışı bahis olayında İbrahim Yılmaz neden tutuklandığı sık sık araştırılıyor. Peki, İbrahim Yılmaz kimdir? İbrahim Yılmaz ne iş yapıyor? Yasa dışı bahis olayında İbrahim Yılmaz son durumu nedir?

Yasa dışı bahis olayında İbrahim Yılmaz son durumu nedir ve İbrahim Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor soruları gündeme geliyor. İbrahim Yılmaz tutuklandı mı ve İbrahim Yılmaz neden cezaevine girdi, suçu nedir soruları araştırılıyor. İbrahim Yılmaz kimdir, ne iş yapıyor ve kaç yaşında? Yasa dışı bahis olayında İbrahim Yılmaz'ın son durumu nedir? Detaylar haberimizdedir...

İBRAHİM YILMAZ KİMDİR?

İbrahim Yılmaz, 19 Aralık 1985'te İstanbul'da doğmuş, ancak aslen Çorumludur. Lise eğitimini Çorum Lisesi'nde tamamlayan Yılmaz, ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olmuştur. Kariyerine güvenlik sektörüyle adım atmış ve bu alanda kendi güvenlik şirketini kurarak başarılı bir iş yaşamı sürdürmüştür. Ayrıca, oyunculuk kariyerine de ilgi göstererek, çeşitli dizilerde yan rollerde yer almıştır.

İBRAHİM YILMAZ KİMDİR, ne iş yapıyor ve kaç yaşında? Yasa dışı bahis olayında İbrahim Yılmaz'ın son durumu!İbrahim Yılmaz

İBRAHİM YILMAZ YASA DIŞI BAHİS OLAYI NEDİR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Soruşturmada yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu, diğer 2'sinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verilmiş, Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve İbrahim Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklanmış, 2 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.

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