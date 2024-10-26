İbo Aslan maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor?

İbo Aslan maçı hangi kanalda? MMA (Karma Dövüş Sanatları) dünyasında Türkiye adına gururla yarışan İbo Aslan, Ufc'deki ikinci mücadelesine çıkıyor. İlk UFC deneyiminde İsveçli rakibi Anton Turkalj'yı teknik nakavtla geçen ve hafif ağır sıklet kategorisinde dikkatleri üzerine çeken Aslan, bu kez Brezilyalı dövüşçü Raffael Cerqueira ile karşılaşacak. Müsabaka MMA hayranları tarafından merakla beklenirken, Türk dövüşçü Aslan da galibiyet serisini sürdürmeyi amaçlıyor. İşte, İbo Aslan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar!

İBO ASLAN MAÇI NE ZAMAN?

İbo Aslan'ın, Brezilyalı Raffael Cerqueira karşısındaki UFC mücadelesi, 26 Ekim Cumartesi günü yapılacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde, Atlantic City'de gerçekleşecek olan karşılaşma, MMA dünyasında yoğun ilgi görüyor.

İlk maçında etkileyici bir performans sergileyerek adını duyuran İbo Aslan, bu kritik maçı kazanarak UFC'deki yükselişini sürdürmeyi amaçlıyor.

İBO ASLAN MAÇI SAAT KAÇTA?

İbo Aslan'ın Brezilyalı rakibi Raffael Cerqueira ile yapacağı bu mücadele, Türkiye saati ile 17.00'de başlayacak. Dövüş severlerin heyecanla beklediği bu karşılaşma, özellikle UFC'nin ana kartında olması sebebiyle yüksek bir izleyici kitlesine ulaşacak gibi görünüyor.

Ekran başında olacak izleyiciler, İbo Aslan'ın galibiyet için vereceği zorlu mücadeleyi anbean takip edebilecek.

İBO ASLAN MAÇI HANGİ KANALDA?

26 Ekim Cumartesi günü gerçekleşecek olan İbo Aslan - Raffael Cerqueira karşılaşması, Türkiye'de S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

S Sport Plus'un online yayın platformunda erişime açık olacak olan bu karşılaşma, Türk izleyicilerin UFC mücadelesini yüksek kaliteli bir yayınla izlemelerine olanak sağlayacak.