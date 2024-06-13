İBB İSPARK ücretleri ne kadar oldu? İBB İSPARK ücretlerine zam mı geldi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yapılan oylama sonucunda, İSPARK ücret tarifelerine yüzde 35'e varan zam içeren Revize Ücret Tarifesi kabul edildi. Peki, İBB İSPARK ücretleri ne kadar oldu? İBB İSPARK ücretlerine zam mı geldi?

İBB İSPARK ÜCRETLERİNE ZAM MI GELDİ?

İstanbul'da, İSPARK tarafından işletilen otoparkların ücretlerine yüzde 50'ye varan oranda zam yapıldı.

İBB İSPARK ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Zam teklifi kapsamında, kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklar ile yol kenarı otoparklarında; Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Üsküdar, Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye'de araçlar için 1 saate kadar otopark ücretinin yüzde 35 zamla 52 liradan 70 liraya yükseltilmesi istendi.

Bu ilçelerde, 1-2 saat arası otopark ücretinin 66 liradan 90 liraya, 2-4 saat arası ücretin yüzde 50 zamla 73 liradan 110 liraya, 4-8 saat arası ücretin 101 liradan 135 liraya, 8-12 saat arası ücretin 134 liradan 180 liraya ve 12-24 saat arası ücretin de 202 liradan 270 liraya yükseltilmesi talep edildi.

Teklifte kapalı katlı, açık otopark ile yol kenarı otoparklarda; Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli ve Şile ilçelerinde ise 36 lira olan 1 saatlik park ücretinin 50 liraya çıkarılması gerektiği belirtildi.

Bu ilçelerde, 1-2 saat arası ücretin 45 liradan 60 liraya, 2-4 saat arası ücretin 58 liradan 80 liraya, 4-8 saat arası ücretin 73 liradan 100 liraya, 8-12 saat arası ücretin 112 liradan 150 liraya, 12-24 saat arası ücretin ise 146 liradan 195 liraya yükseltilmesi istendi.

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