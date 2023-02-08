Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin ardından Gaziantep'te bir fırının 14 liraya ekmek satması büyük tepki çekti. Vatandaşların zor günler yaşadığı deprem bölgeleri için İBB tarafından ekmek bağışı kampanyası başlatıldı. Peki, İBB Ekmek bağışı nereden, nasıl yapılır? İBB Ekmek yardımı nereden yapılıyor?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler bölgede ağır yıkıma neden oldu. İki depremde Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da çok sayıda bina yıkıldı, binlerce vatandaş hayatını kaybetti. Ekmek fiyatlarına yapılan zamların ardından vatandaşlar İBB tarafından uygulamaya sokulan İBB Ekmek yardımı kampanyasını araştırdı. Peki, İBB Ekmek bağışı nereden, nasıl yapılır? İBB Ekmek yardımı nereden yapılıyor?

İBB EKMEK BAĞIŞI NEREDEN, NASIL YAPILIR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgelerinde ekmek fiyatlarına uygulanan yüksek zamların ardından ekmek yardımı kampanyası başlattığını duyurdu.

Ekmek bağışı yapmak isteyen vatandaşlar ALO 153 ile iletişime geçerek bağış gerçekleştirebilir.