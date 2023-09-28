Hyundai ve Kia, yaklaşık 3,4 milyon aracı geri çağırıyor. Motor bölmesindeki yangın riski nedeniyle araçların dışarıya park edilmesi söyleniyor. Araç listesinde; 2010'dan 2019'a kadar birçok otomobil modeli bulunuyor.

Hyundai ve Kia 3.4 milyon aracı geri çağırdı! İşte listedeki araç modelleri

Güney Koreli otomobil devleri Hyundai ve Kia, ABD'deki yaklaşık 3,4 milyon kullanılmış aracı geri çağırma kararı aldı. Geri çağırmalar, Hyundai'nin Santa Fe SUV'u ve Kia'nın Sorrento SUV'u da dahil olmak üzere birçok otomobil ve SUV modelini kapsıyor.

Associated Press'in haberine göre, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi tarafından yayımlanan rapora göre, kilitlenmeyi önleyici fren kontrol modülünde sıvı sızıntısı olabileceği ve bunun kısa devreye neden olabileceği belirtildi.

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Araçlar park halindeyken veya hareket halindeyken yangın çıkabilir. Duyuruda, bu araçların onarımları yapılana kadar yapıların dışına ve uzağa park edilmesi tavsiye edildi.

Hyundai'de duman, yanma ve erimeye bağlı 22 olay, Kia'da 10 olay bildirilmişti.

Geri çağrılan Hyundai modelleri arasında Accent, Azera, Elantra, Genesis Coupe ve Sonata gibi sedanların yanı sıra Tuscon SUV da yer alıyor. Kia modelleri arasında ise Optima ve Sportage SUV gibi modeller yer alıyor.

Etkilenen araç modelleri ise şöyle:

Hyundai

2012-2015 Accent

2012-2015 Azera

2011-2015 Elantra

2013-2015 Elantra Coupe

2014-2015 Equus

2011-2015 Genesis Coupe

2013-2015 Santa Fe

2013 Santa Fe Sport

2011-2015 Sonata HEV

2010-2013 Tucson

2015 Tucson Fuel Cell

2012-2015 Veloster

2010-2012 Veracruz

Kia

2014-2016 Cadenza

2011-2013 Forte/Forte Koup

2015-2017 K900

2010-2015 Optima

2011-2013 Optima Hybrid

2011-2017 Rio

2010 Rondo

2011-2014 Sorento

2011-2013 Soul

2010-2013 Sportage

Geri çağırma kararı Türkiye'deki araçları kapsamıyor. Hyundai, araç sahiplerini ABS modülü sigortasının değiştirilmesi için araçlarını bir bayiye götürmeleri konusunda bilgilendirmeyi planlıyor. Kia ise hala bir çözüm üzerinde çalışıyor.

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