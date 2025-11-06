Hüseyin Bayraktar neden öldü? 'AVM'lerin babası' Hüseyin Bayraktar kimdir?

Bayraktar Yatırım Holding'in Onursal Başkanı olan Hüseyin Bayraktar, Türkiye'nin ilk alışveriş merkezini inşa etmesinin yanı sıra, otomotiv, gayrimenkul ve ticaret sektörlerinde de büyük yatırımlar yaptı. Türk iş dünyasının öncü isimlerinden biri olarak tanınan Bayraktar, Galleria projesiyle ülkenin alışveriş anlayışına yeni bir soluk kazandırmıştı. Bayraktar'ın vefatı, hem iş dünyasında hem de Türkiye'nin ekonomik tarihine tanıklık edenler arasında derin üzüntü yarattı.

HÜSEYİN BAYRAKTAR'IN VEFATI

Türkiye'nin ilk alışveriş merkezi Galleria'yı hayata geçirerek "AVM'lerin babası" unvanıyla anılan iş insanı Hüseyin Bayraktar, 89 yaşında yaşamını yitirdi. Uzun yıllar boyunca otomotiv ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren Bayraktar Grubu'nun kurucusu olan Bayraktar, Türk iş dünyasında öncü projelere imza atmıştı.

KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA

Bayraktar'ın vefatı, kamuoyuna Ege Endüstri tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla duyuruldu. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Bayraktar'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kendilerine Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz. Sayın Hüseyin Bayraktar'ın vefatı nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı görevine, mevzuat gereği en kısa sürede atama yapılacak ve kamuoyuna duyurulacaktır."

ÖLÜM NEDENİNE İLİŞKİN BİLGİ

Hüseyin Bayraktar'ın ölüm nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, 89 yaşındaki iş insanının bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü ve bu süreçte durumunun ağırlaştığı öğrenildi.

İŞ DÜNYASINDA BIRAKTIĞI İZLER

Galleria projesiyle Türkiye'de modern alışveriş kültürünün temellerini atan Bayraktar, iş dünyasında vizyoner girişimleriyle tanındı. Otomotiv ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren şirketleriyle Türkiye ekonomisine yön veren isimlerden biri olarak kabul ediliyor.

