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Humus düştü mü? SON DAKİKA!

Humus düştü mü? SON DAKİKA!
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27 Kasım Cuma günü Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar; Halep, İdlib, Tel Rıfat ve Hama'nın ardından başkent Şam öncesi son kale olarak nitelendirilen Humus'u da ele geçirdi. Peki, Humus düştü mü?

Humus düştü mü? 27 Kasım Cuma günü Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar; Halep, İdlib, Tel Rıfat ve Hama'nın ardından başkent Şam öncesi son kale olarak nitelendirilen Humus'u da ele geçirdi. Peki, Humus düştü mü? Detaylar...

HUMUS DÜŞTÜ MÜ?

Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar; Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından dün akşam saatlerinde Hama'yı ele geçirmişti. Bugün bölgedeki ilerleyişini sürdüren ve herhangi bir müdahaleyle karşılaşmayan muhalifler, başkent Şam öncesi son kale olarak nitelendirilen Humus'u da ele geçirdi.

Humus düştü mü? SON DAKİKA!

Suriye'de başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinde ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, kent merkezinin iç kesimlerine ulaştı.

Suriye rejimi güçleriyle 27 Kasım'dan bu yana çatışan ve Hama kent merkezinin kontrolünü ele geçiren Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı gruplar, başkent Şam öncesi son kale olarak nitelendirilen Humus ilinde ilerliyor.

Rasten ve Telbise ilçe merkezlerini ele geçiren gruplar, kent merkezinin batısındaki Vaer Mahallesi'ne girdikten sonra, merkezin iç kesimlerine kadar ilerlemiş oldu.

Taraflar arasında çatışmalar devam ederken, rejim karşıtı gruplar kentin iç kesimlerine farklı noktalardan da girmeye çalışıyor. Ajansların geçtiği "son dakika" bilgisine göre muhalifler; Halep, İdlib, Tel Rıfat ve Hama'nın ardından Şam öncesi "Son Kale" olarak tanımlanan Humus kentini de ele geçirdi.

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle, rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı. Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı. Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

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