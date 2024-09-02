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Hummels kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

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Hummels, Ocak 2008'de Borussia Dortmund'a kiralık olarak katılmadan önce Bayern Münih altyapı akademisinden geçti ve Şubat 2009'da 4 milyon € karşılığında Dortmund'a resmî imzayı attı. Peki, Hummels kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Hummels, 2010 yılından bu yana Almanya millî takımının bir parçası olup bugüne kadar 70'in üzerinde karşılaşmaya çıktı, kaptanlık yaptı ve Almanya'yı 2014 ve 2018 FIFA Dünya Kupası ile 2012, 2016 ve 2020 Avrupa Şampiyonası'nda temsil etti. Peki, Hummels kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

HUMMELS KİMDİR?

Mats Julian Hummels stoper pozisyonunda oynayan Alman futbolcudur.

Hummels, Ocak 2008'de Borussia Dortmund'a kiralık olarak katılmadan önce Bayern Münih altyapı akademisinden geçti ve Şubat 2009'da 4 milyon € karşılığında Dortmund'a resmî imzayı attı. Kulüpte kariyerinin en önemli başarıları arasında iki lig şampiyonluğu ve 2012-13 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinciliği yer almaktadır. 1 Temmuz 2016'da Hummels yeniden Bayern'e katıldı. Bayern, Hummels'i 19 Haziran 2019'da Dortmund'a geri sattı.

Hummels, 2010 yılından bu yana Almanya millî takımının bir parçası olup bugüne kadar 70'in üzerinde karşılaşmaya çıktı, kaptanlık yaptı ve Almanya'yı 2014 ve 2018 FIFA Dünya Kupası ile 2012, 2016 ve 2020 Avrupa Şampiyonası'nda temsil etti.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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