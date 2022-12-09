Hollanda - Arjantin maçı ne zaman saat kaçta? Hollanda - Arjantin maçı hangi kanalda? Arjantin maçı ne zaman?
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Dünya kupası karşılaşmaları tüm hızıyla devam ederken bugünkü karşılaşmalar arasında yer alan Hollanda - Arjantin maçı ne zaman saat kaçta? Sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Konuya ilişkin merak edilenler arasında Hollanda - Arjantin maçı saat kaçta? Sorusu da yer alıyor. Peki, Hollanda - Arjantin maçı ne zaman saat kaçta? Hollanda - Arjantin maçı hangi kanalda? Arjantin maçı ne zaman?
Hollanda - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu merak ediliyor. Futbolseverler heyecanla takip ettiği Dünya Kupası'nda Hollandaile Arjantin karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise arama motorlarında Hollanda - Arjantin maçı ne zaman saat kaçta? Hollanda - Arjantin maçı hangi kanalda? Arjantin maçı ne zaman?sorularını aratıyor. İşte detaylar...
Dünya Kupası maçlarından biri olan Hollanda - Arjantin maçı 9 Aralık günü saat 22:00'da başlayacak.
Hollanda - Arjantin maçı TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.
TÜRKSAT 4A
Frekans 11794
Polarizasyon V(Dikey)
Sembol Oranı 30000
FEC 3/4