Hisseli arsası olanlar TOKİ'ye başvurabilir mi? Üzerinde arsa tarla olanlar TOKİ 500 bin sosyal konuta başvurabilir mi?

Projeye başvuruda bulunmak isteyenlerin en az 18 yaşında ve en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Başvuru sahibinin, eşi ya da çocukları adına herhangi bir tapu kaydının bulunmaması şartı aranıyor. Ayrıca hane halkının aylık net geliri, İstanbul'da en fazla 145 bin TL, diğer illerde ise en çok 127 bin TL olabilecek. Ancak şehit yakınları ile terör, harp ve vazife malulleri bu gelir şartının dışında tutulacak.

HİSSELİ ARSASI OLANLAR TOKİ'YE BAŞVURABİLİR Mİ?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin yeni konut projesine ilişkin başvuru şartlarını açıkladı. Bakan Kurum, 24 Ekim itibarıyla tapusu olan kişilerin projeye başvuramayacağını belirterek, "Projeyi 24 Ekim'de duyurduk, başvurular 10 Kasım'da başlayacak. Bu tarihten önce üzerine tapu kayıtlı olan vatandaşlarımız başvuru yapamayacak" dedi.

Ancak, hisseli arsa veya konut sahibi olanların durumunun farklı olduğunu vurgulayan Kurum, "Kişinin üzerinde hisseli bir arsa veya konut bulunabilir. Burada önemli olan, başvuru sahibine düşen payın belediye rayiç bedeli üzerinden hesaplandığında 1 milyon lirayı geçmemesidir" ifadelerini kullandı. Ayrıca, şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri için bu sınırın geçerli olmadığını, bu grupların gayrimenkul veya gelir şartına tabi olmadığını da belirtti.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT ÖDEME PLANLARI

İSTANBUL DIŞINDAKİ İLLER

Yeni TOKİ sosyal konut projesi kapsamında İstanbul dışındaki illerde uygulanacak ödeme planları şu şekilde olacak:

55 metrekare 1+1 konutlar: Satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL, yüzde 10 peşinat (180 bin TL) ve 240 ay vade imkanıyla aylık taksit 6 bin 750 TL.

65 metrekare 2+1 konutlar: Satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL, yüzde 10 peşinat (220 bin TL) ve 240 ay vadede aylık taksit 8 bin 250 TL.

80 metrekare 2+1 konutlar: Satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL, yüzde 10 peşinat (265 bin TL) ve 240 ay vadede aylık taksit 9 bin 938 TL.

İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI

İstanbul'da yapılacak konutlar için belirlenen fiyatlar ve ödeme koşulları ise şu şekildedir:

55 metrekare 1+1 konutlar: Satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL, yüzde 10 peşinat (195 bin TL) ve 240 ay vade ile aylık taksit 7 bin 313 TL.

65 metrekare 2+1 konutlar: Satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL, yüzde 10 peşinat (245 bin TL) ve 240 ay vadede aylık taksit 9 bin 188 TL.

80 metrekare 2+1 konutlar: Satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL, yüzde 10 peşinat (295 bin TL) ve 240 ay vadede aylık taksit 11 bin 63 TL.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Bakan Murat Kurum, Türkiye genelinde yapılacak 500 bin sosyal konutun illere göre dağılımını da paylaştı. Proje kapsamında 81 ilin tamamında konut inşa edileceğini belirten Kurum, şu bilgileri aktardı:

"86 milyonluk nüfusumuzun ihtiyacını gözeterek 81 ilimizde 500 bin sosyal konutun planlamasını yaptık. Gelen talepleri ve bölgesel ihtiyaçları dikkate aldık. İstanbul'da 100 bin konut inşa edeceğiz. Ayrıca İstanbul'da 15 bin kiralık konut da projeye dahil edilecek. Ankara ise 30 bin 823 konut ile en fazla konut yapılan ikinci il olacak."